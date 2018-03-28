В Молдове могут появиться прямые авиарейсы в США

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Прямые авиарейсы из Молдовы в Соединенные Штаты Америки могут быть запущены из Международного аэропорта Кишинева. Кабинет министров на очередном заседании в среду утвердил состав комиссии, которая с молдавской стороны займется разработкой межправительственного соглашения об открытии воздушного пространства между двумя странами.

"Соглашение о воздушном транспорте между правительствами США и Республики Молдова установит принципы регулирования двусторонних авиауслуг, включая правила воздушной безопасности, сборы и сертификаты", — отметили специалисты министерства экономики и инфраструктуры, ответственного за подписание соответствующего договора.

© Sputnik/ Rodion Proca Компания Air Moldova объяснила Sputnik массовые задержки рейсов

Документ будет подписан на неопределенный срок. Он послужит открытию рынков и развитию дипломатических связей с США, отмечают в профильном ведомстве.

По данным Органа гражданской авиации, в 2017 году Международный аэропорт Кишинева обслужил на 44% больше пассажиров, чем в 2016-м, что связано с постепенной либерализацией воздушного рынка. Объем продаж всех авиакомпаний превысил предыдущие показатели на 20%.