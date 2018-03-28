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Празднование 29-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

В память о герое Афганистана в Молдове состоялся турнир среди школьников

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Турнир среди школьников, посвященный памяти героя Афганистана Михаила Танасогло, ежегодно проходит в гагаузском селе Кирсова, на малой родине нашего соотечественника.

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Об этих датах редко пишут в республиканской прессе, однако на региональном уровне, праздники, им посвященные, отмечаются довольно широко.

Одно из таких событий — ежегодный, а этом году уже 26-й школьный спортивный турнир имени героя Афганистана Михаила Танасогло.

Михаил Танасогло
© Photo: архив Александра Постолаки
Михаил Танасогло

Михаил Танасогло родился в 1959 году в селе Кирсово Комратского района, окончил среднюю школу, в вооруженные силы СССР был призван в 1976 году. В 1980 году он окончил Сызраньское высшее военное летное училище, через год был отправлен в Афганистан, был командиром вертолета Ми-24, совершил 145 боевых вылетов. Пятнадцатого января 1982 года в ходе проведения Панджшерской операции экипаж старшего лейтенанта Танасогло атаковал базовый лагерь противника у населённого пункта Меймене, провинция Фариаб. На выходе из атаки вертолет получил повреждения от пулеметного огня, упал на склон горы и разбился. Весь экипаж погиб. За мужество и отвагу Михаил Танасогло был награжден орденом Красной Звезды посмертно, похоронен на Родине.

Портрет Михаила Танасогло
© Photo: архив Александра Постолаки
Портрет Михаила Танасогло

Кишиневец Александр Постолаки, доктор медицинских наук, специалист в области стоматологической ортопедии — настоящий духовный брат и единомышленник ветеранов войны в Афганистане. Он ведет в соцсетях паблики, посвященные выходцам из Молдовы, воевавшим "за речкой". Александр стал одним из гостей мероприятий, приуроченных к памяти Михаила Танасогло.

Открытие школьного турнира памяти Михаила Танасогло в селе Кирсова
© Photo: архив Александра Постолаки
Открытие школьного турнира памяти Михаила Танасогло в селе Кирсова

— Турнир состоялся в стенах школы, ныне гимназии села Кирсово, где учился Танасогло. Своим преподавателям и соученикам он оставил о себе только добрые воспоминания, — рассказывает Постолаки. — А однополчане Михаила, с которыми мне удалось пообщаться, вспоминают, что он за короткое время службы зарекомендовать себя серьёзным, ответственным, а также добрым, отзывчивым и весёлым человеком, который с детства мечтал о небе, любил его, жил в нём и дышал полной грудью до самого последнего вздоха своей короткой, но яркой боевой жизни офицера-вертолётчика.

Вот уже много лет организатором школьного турнира является друг детства и одноклассник Михаила — Константин Савельевич Чолак, сменив в этой сфере ответственности первого директора Кирсовской гимназии Федора Ильича Сиркели.

Табличка с номером дома, стоящего на улице Михаила Танасогло в селе Кирсова
© Photo: архив Александра Постолаки
Табличка с номером дома, стоящего на улице Михаила Танасогло в селе Кирсова

— Кстати, — уточняет Александр, — гимназия теперь носит имя Танасогло.

— Директор гимназии Мария Бойкова, насколько я увидел, прилагает немало сил для достойного воспитания ребят и старается делать всё возможное, чтобы каждый день в школе проходил в дружной атмосфере и товарищеской поддержке, где ученики чувствуют себя личностями и испытывают настоящую гордость за свою альма матер. Знаешь, это чувствуется с первых минут, как только переступаешь порог школы.

На церемонии открытия выступили со стихами, хореографическими и музыкальными номерами учащиеся гимназии. Их выступления были посвящены материнской любви, боли потерь, долгожданной вере в победу человеческого разума над бессмысленностью войн, бесконечной надежде на возвращении в родные дома защитников Родины — отцов, братьев, сыновей. Свои стихи, посвященные гибели Михаила Танасогло и его товарищей, прочитал и Александр Постолаки.

Всё больше людей узнают о кирсовском турнире не только в Молдове, но и за ее пределами. В адрес участников состязаний поступило приветственное обращение из Российской Федерации от имени Содружества вертолётчиков. До сих пор на малую родину Танасогло приезжаю его однополчане, чтобы поклониться его праху и пообщаться с его родными.

Участники встречи посмотрели фильм, посвященный 36-летию со дня трагической гибели Михаила Танасогло и его героических товарищей — штурмана Андрея Беликова и борттехника Сергея Сляднева, награжденных посмертно Орденом Красной Звезды за проявленное мужество.

В региональном спортивном школьном турнире по мини-футболу, стрельбе по мишеням в тире, настольному теннису, шахматам, шашкам приняли участие ребята из кирсовских гимназии имени Танасогло и лицея имени Тузлова, лицея имени Яниогло села Чок-Майдан, лицея имени Челингира села Авдарма, лицея имени Карачобана, лицея села Баурчу и комратского педагогического колледжа имени Михаила Чакира.

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Теги:
школьники, турнир, война в Афганистане, Михаил Танасогло, Александр Постолаки, Кирсова, Афганистан, Гагаузия, СССР, Молдова
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