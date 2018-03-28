В Молдове появится новый праздник

КИШИНЕВ, 28 мар – Sputnik. Молдавский кабмин на очередном заседании дал положительное заключение по инициативе группы депутатов, которая касается утверждения в Молдове нового праздника – Национального дня борьбы со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове появился новый праздник

Планируется, что этот праздник в Молдове будут отмечать 26 июня, однако выходным днем он не станет.

В пояснительной части к проекту решения сказано, что примерно 200 миллионов человек ежегодно хотя бы однажды употребляют наркотики, из них 25 миллионов – наркозависимы. А количество смертей от этой пагубной привычки достигает 200 тысяч в год.

По данным Международного центра по борьбе с наркотиками, в последние три года в Молдове утроилось число подростков, употребляющих запрещенные вещества. Также приводится цифра в 10 тысяч человек, употребляющих в Молдове героин, в общей сложности около 6 килограммов в день. Такое количество этого вида наркотиков стоит примерно 12 миллионов леев.

Авторы инициативы ее целью назвали привлечение внимания населения к данной проблеме и призыв к гражданам страны, особенно молодежи, отказаться от употребления наркотиков и начать вести здоровый образ жизни.