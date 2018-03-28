Кабмин Молдовы принял решение по видеокамерам на выпускных экзаменах БАК

Правительство Молдовы решило, как выпускники будут сдавать экзамены на степень бакалавра: списать будет нельзя.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Вопрос видеонаблюдения в школьных классах, а также во время выпускных экзаменов на степень бакалавра встал в правительстве Молдовы ребром — отменять или нет.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников БАК-2018: как пройдут выпускные экзамены в Молдове

За отказ от аудио и видеосъемки высказался ряд депутатов парламента республики, однако члены кабмина остались непреклонны, дав негативное заключение по инициативе законодателей.

Министр образования, культуры исследований Молдовы Моника Бабук обратила внимание, что Национальный центр по защите персональных данных разработал проект закона о режиме видеосистем, в который уже внесены дополнения и замечания профильных ведомств. В 13 статье этого законопроекта отмечено, что "в образовательных учреждениях систематическое использование видеокамер может производиться только вне учебных классов". Данный проект, как сказала министр, должен быть рассмотрен в течение весенней сессии парламента Молдовы.

"В то же время видеонаблюдение на экзаменах БАК — это одна из мер по борьбе с мошенничеством в ходе тестирования. Подобная практика зарегистрирована в большинстве стран ЕС и даже в некоторых государствах СНГ, к примеру, в России. Видеосъемка велась только после регистрации министерства в качестве оператора персональных данных", — сказала Бабук.

БАК-2018: что нужно знать лицеистам, их родителям и учителям>>>

Премьер Молдовы Павел Филип считает видеонаблюдение на экзаменах полезным.

"Как говорят, компьютер не берет взятку. В этой ситуации мы можем перефразировать, что наблюдатель, который не берет взятку, это — видеокамера. Поэтому они должны остаться на экзаменах БАК", — сказал Филип.

Видеонаблюдение во время экзаменов на степень бакалавра проводится с 2013 года.