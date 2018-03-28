Приднестровцы скорбят вместе с Россией

ТИРАСПОЛЬ, 28 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. В память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово тираспольчане несут цветы, игрушки, воздушные шары к консульскому пункту Посольства России в Тирасполе.

© Sputnik/ Илья Питалев Кемерово, мы с вами: жители многих стран почтили память жертв пожара 22

Люди, приходящие почтить память погибших кемеровцев, без слез не могут говорить, каждый отмечает, что воспринимает эту страшную трагедию как свою.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровцы почтили память погибших в Кемерово

Акции памяти в разное время пройдут и в других городах и населенных пунктах Приднестровья. В память о погибших в Каменке включили электросирены, в 18.00 рыбничане собираются на главной площади города и в это же время тираспольчане у кинотеатра "Тирасполь" запустят в небо белые шары.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровцы почтили память погибших в Кемерово

Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек.