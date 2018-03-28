Судьба Кишиневского цирка: кому достанется главная арена страны

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Правительство Молдовы на очередном заседании в среду утвердило слияние Moldova-Concert и Кишиневского цирка. Автором инициативы выступило министерство образования, культуры и исследований республики.

Как отметила руководитель ведомства Моника Бабук, проанализировав ситуацию на госпредприятии "Концертно-продюсерская организация Moldova-Concert" и АО "Цирк Кишинева" на предмет управления имуществом, находящегося в их распоряжении, а также на предмет финансовых показателей, технического обеспечения и менеджмента министерство констатировало, что "Moldova-Concert находится в более выгодном положении со всех точек зрения".

"Принято решение в процессе реорганизации госпредприятия Moldova-Concert провести процедуру поглощения. Moldova-Concert перейдут права и обязательства АО "Цирк Кишинева". Целесообразность этого заключается в объединении экономико-финансовой деятельности и менеджмента объектов государственной собственности и их администрировании в рамках одного предприятия с одним руководителем и одним административным советом", — сказала Бабук.

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По ее словам, соответствующее решение принято для повышения менеджмента предприятия. Она отметила, что, исходя из процедуры реорганизации АО "Цирк Кишинева" прекратит существование.

"Реализация этого проекта не требует публичных финансовых расходов за исключением выплат-компенсаций в связи с сокращением персонала, которые считаются незначительными и будут произведены за собственный счет Moldova-Concert", — добавила министр.

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