Трагедия в городе Кемерово: Молдова скорбит вместе с Россией

К зданию посольства России в Молдове продолжают нести цветы и игрушки. Люди зажигают свечи в память о погибших в пожаре в городе Кемерово.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента республики Андриан Канду и премьер страны Павел Филип оставили записи в книге соболезнований, открытой посольством России в Кишиневе в связи с пожаром в городе Кемерово. С момента трагедии жители страны продолжают нести к зданию российской дипмиссии цветы и игрушки. Люди зажигают свечи в память о погибших.

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"В свете потрясшей российское общество и весь мир трагедии, произошедшей 25 марта в городе Кемерово, посольство Российской Федерации в Республике Молдова получило в свой адрес многочисленные соболезнования от руководства центральных и региональных органов власти, представителей общественности, политформирований, СМИ и кишиневского дипкорпуса", — сообщается в заявлении посольства, размещенном в Facebook.

В российской дипломатической миссии поблагодарили всех откликнувшихся на людское горе. "Высоко ценим солидарность, проявленную в трудную минуту нашими друзьями, партнерами и коллегами, всем многонациональным народом с обоих берегов Днестра", — добавили в посольстве.

Крупный пожар случился в воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших, в больницах остаются 14 пострадавших в результате пожара.