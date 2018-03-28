Жители Кишинева почтили память жертв трагедии в Кемерово

Белые шары в знак соболезнований по погибшим в Кемерово были запущены в воздух в центре Кишинева.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Жители Кишинева собрались в среду в Парке кафедрального собора (Соборный парк, Парк Победы), чтобы почтить память погибших в результате трагедии в Кемерово, а также выразить поддержку семьям, потерявшим близких, и тем, кто пострадал при пожаре.

Люди всех возрастов вместе запустили в небо белые воздушные шарики, проведя таким образом импровизированный флешмоб. Также был развернут транспарант с надписью "Кемерово, Кишинев скорбит с вами!".

Крупный пожар случился в воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознаны 25 погибших, в больницах остаются 14 пострадавших в результате пожара. Среда, 28 марта, объявлена в России днем всенародного траура в связи с трагедией в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек.