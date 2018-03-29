А если пожар: люди с ограниченными возможностями опасаются за жизнь

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik, Дарья Чернега. Если в Кишиневе начнется пожар, аналогичный тому, что произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, люди с ограниченными возможностями не смогут спастись. Такого мнения придерживается Сергей Афанасенко — житель Кишинева, который 25 лет пользуется инвалидной коляской.
По его словам, пожарные лестницы предназначены только для людей, не имеющих проблем с опорно-двигательным аппаратом. А единственный шанс для колясочников — успеть попасть в лифт, если он, конечно, не будет заблокирован во время пожара.
"А если лифт загорится, что нам делать? Или его отключат, или он будет полным? У нас нет другого шанса спуститься", — пояснил Афанасенко.
Собеседник привел в пример торговый центр Malldova, где на верхних этажах находится не только развлекательная инфраструктура, но и туалеты для людей с ограниченными возможностями. Афанасенко предлагает свое видение решения проблемы.
"На верхних этажах надо оборудовать несгораемую комнату для людей, пользующихся коляской. Она могла бы быть оборудована вентиляцией и кислородными масками", — пояснил свою идею Афанасенко.
Он также отметил, что каких-то общепринятых международных стандартов по быстрой эвакуации людей с ограниченными возможностями из торговых центров не существует.
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Накануне торговый Маlldova на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографии аварийных выходов и противопожарной лестницы.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети. Среда была объявлена в России днем траура.