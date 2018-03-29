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Парламент Молдовы

Парламент почтил память жертв трагедии в Кемерово минутой молчания

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Молдавские депутаты выразили соболезнования семьям погибших в пожаре в российском городе Кемерово, унесшем жизнь десятков людей, большинство из которых дети.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на заседании в четверг почтили минутой молчания память погибших в российском городе Кемерово.

Цветы у посольства России в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Трагедия в городе Кемерово: Молдова скорбит вместе с Россией

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду отметил, что эта трагедия, в которой погибли дети, потрясла мир.

"Давайте от нас и от имени парламента выразим соболезнования и почтим память минутой молчания", — сказал Канду.

Эхо трагедии в Кемерово: готовы ли торговые центры противостоять ЧП>>>

Ранее президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента республики Андриан Канду и премьер страны Павел Филип оставили записи в книге соболезнований, открытой посольством России в Кишиневе в связи с пожаром в городе Кемерово. С момента трагедии жители страны продолжают нести к зданию российской дипмиссии цветы и игрушки. Люди зажигают свечи в память о погибших.

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Теги:
минута молчания, парламент, Андриан Канду, Кемерово, Молдова, Россия, Кишинев, Политика
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