Парламент почтил память жертв трагедии в Кемерово минутой молчания

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы на заседании в четверг почтили минутой молчания память погибших в российском городе Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Спикер парламента Молдовы Андриан Канду отметил, что эта трагедия, в которой погибли дети, потрясла мир.
"Давайте от нас и от имени парламента выразим соболезнования и почтим память минутой молчания", — сказал Канду.
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Ранее президент Молдовы Игорь Додон, спикер парламента республики Андриан Канду и премьер страны Павел Филип оставили записи в книге соболезнований, открытой посольством России в Кишиневе в связи с пожаром в городе Кемерово. С момента трагедии жители страны продолжают нести к зданию российской дипмиссии цветы и игрушки. Люди зажигают свечи в память о погибших.