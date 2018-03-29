В честь освобождения Тирасполя пройдет невиданная прежде эстафета

В администрации Тирасполя рассказали, как в нынешнем году будет организовано празднование годовщины освобождения города от фашистских захватчиков.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе активно готовятся к празднованию 74-летия освобождения города от немецких и румынских захватчиков, которое отмечается 12 апреля.

© Sputnik / Irina Leahova Приднестровцы скорбят вместе с Россией

Основная программа готова, остались лишь корректировки.

Как рассказала заместитель главы города Мария Пащенко, в этом году администрация намерена провести традиционные мероприятия, которые организуются в честь дня освобождения Тирасполя.

Начнется все с митинга на Мемориале славы, потом в центре Тирасполя развернется легкоатлетическая эстафета, которая в этом году будет проводится в 70-й раз. Эту юбилейную дату администрация решила отметить по-особенному, пригласив невероятное в сравнении с прежними годами количество участников.

"В связи с юбилеем она будет более масштабной, потому как к участию в ней приглашены все министерства, ведомства, организации и даже администрации городов и районов. А некоторые администрации пожелали предоставить даже две команды — исполнительной власти и спортивную", — отметила Пащенко.

В этот день также во всех учебных заведениях города пройдут тематические классные часы, посвященные дате освобождения города, в детских садах — утренники, в музеях – выставки, в библиотеках — вечера воспоминаний об освободителях Тирасполя.

Как и прежде, накануне праздника 11 апреля на Мемориале славы будет организована акция "Свеча памяти" в дань памяти всех погибших во время освобождения города и уже ушедших освободителей города. Ведь не осталось уже ни одного из участников того сражения.

По словам замглавы города, акция "Свеча памяти" год от года становится более содержательной и масштабной.

"Все больше и больше молодежи приходит и с удовольствием принимает участие в акции. И она получается красочной, содержательной и духовно наполненной. И то, что молодежь прирастает к этой духовности, к этой памяти – это важно и значимо в плане нашего будущего", — отметила она.

Как и в прежние годы, во всех районах городах под вечер состоятся также праздничные концерты.