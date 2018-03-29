В Молдове начинаются масштабные проверки пожарной безопасности

Правительство распорядилось проверить здания с большим скоплением людей на предмет отходных путей во время пожара, наличия подъездов для карет скорой помощи и т.д.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Профильные службы Молдовы в четверг приступили к тщательным проверкам соблюдения норм противопожарной безопасности и эвакуационных путей в случае ЧП в торгово-развлекательных центрах и объектах.

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Такое распоряжение дал премьер-министр Молдовы Павел Филип после трагедии в российском Кемерово.

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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово произошел в это воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Среда, 28 марта, в России объявлена днем национального траура.

"Причина большинства трагедий — это халатность. Несмотря на то, что установлены четкие правила, важно, как их соблюдают, насколько ответственны те, кто управляет этими объектами", — сказал Филип.

По данным правительства, уже должен быть составлен список заведений с большим скоплением людей, а также сформированы смешанные комиссии, которые начнут проверки соблюдения основных правил пожарной безопасности, включая обеспечение путей доступа для карет скорой помощи и пожарных расчетов в случае необходимости. Также планируется организовать симуляции ситуации с пожаром.

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"Все экономические агенты получат предупреждения о правилах пожарной безопасности", — отметили в правительстве.

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Представители Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что будет произведена ротация сотрудников, которые проведут проверки для получения максимально ясной картины.

По словам премьера, подобные меры приведут к выявлению тех инспекторов, которые выдали сертификаты без соблюдения требований, установленных законодательством.

"Иногда мы спотыкаемся о коррупцию, потому что не все инспекторы знают об их ответственности, но речь идет о жизни людей", — сказал Филип, добавив, что за нарушение провинившимся грозят санкции.

Ранее глава правительства Молдовы выразил соболезнования российскому народу в связи с трагедией в городе Кемерово.