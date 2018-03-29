Бюджетные места в России для Молдовы - как отбирают абитуриентов

В Молдове состоялось тестирование на поступление в вузы России в 2018 году.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Второго апреля будут обнародованы списки молодых людей с обоих берегов Днестра, которых специальные комиссии отобрали для обучения в вузах России на бюджетной основе, сообщил в четверг корреспонденту Sputnik руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

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По его словам, эту возможность получили 511 абитуриентов из Молдовы, включая Приднестровье.

"Двадцать второго марта заседание рабочей группы проходило в Тирасполе, 23 марта — в Российском центре науки и культуры в Кишиневе. После обсуждения, по итогам результатов испытаний по профильным предметам и текущей успеваемости были отобраны кандидаты на обучение в российских вузах за счет федерального бюджета", — сообщил Давыдов.

В Кишиневе комиссию возглавил советник-посланник Посольства России Роман Романов. В состав комиссии вошли Михаил Давыдов, министр образования и науки Нижегородской области Сергей Злобин, советник президента Республики Молдова по образованию, культуре и исследованиям Корнелиу Попович, сотрудники Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова, представители Национального исследовательского нижегородского университета имени Лобачевского, Нижегородского лингвистического университета имени Добролюбова, Нижегородского государственного технического университета имени Алекссева, Московского физико-технического института, Липецкого государственного технического университета, Юго-Западного государственного университета (Курск), руководители молдавских вузов, лицеев и общественных организаций соотечественников.

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Как рассказал куратор образовательно-культурных проектов РЦНК в Молдове Виктор Костецкий, тестирование, по итогам которого комиссия отбирает будущих студентов российских вузов, проходит в Молдове уже второй год.

"Тесты по шести дисциплинам проверяли более 20 преподавателей высшей и первой категорий, работающих в вузах и лицеях Молдовы. Больше всего сил было брошено на проверку тестов по математике и химии. В целом ребята из Молдовы, писавшие тесты, показали хорошие результаты", — сказал Костецкий.

Специалист РЦНК Алла Мандражи отметила, что на сайте Центра были размещены все материалы, которыми нужно было руководствоваться при прохождении тестирования.

При отборе действует система дополнительных списков. Если человек, прошедший тест, по каким-то причинам отказывается от поступления в тот вуз, который ранее выбрал, то на это место идет человек из дополнительного списка, который показал не столь успешные, но объективно положительные результаты тестирования.