Чем грозит Молдове авария на АЭС в Румынии: что говорят специалисты

Недавние аварии на АЭС в Румынии и их влияние на окружающую среду: что рассказали специалисты об инциденте в соседней стране.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Главный специалист управления мониторинга качества окружающей среды Государственной гидрометеорологической службы Молдовы Галина Катенко рассказала Sputnik о том, чем грозят произошедшие на атомной электростанции в румынском городе Чернаводэ аварийные остановки реакторов.

"По анализам, которые мы получили сегодня, пока переживать не стоит. Уровень загрязнения пониженный. Сегодня мы ждем накопления вредных примесей, потому что у нас слабый ветер. Но показывающие анализы не говорят о том, что будет рост концентраций", — сказала Катенко.

© AFP 2018/ DANIEL MIHAILESCU В Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции

Специалист подтвердила, что никаких угроз в связи с остановкой атомного реактора в 400 километрах от Кишинева нет.

В четверг на атомной электростанции в румынском городе Чернаводэ произошла аварийная остановка второго реактора. Это уже второе ЧП за последние дни после 25 марта, когда на АЭС также произошла авария. Остановка вызвана проблемами в его электрической части.

В заявлении компании-оператора этой АЭС S. N. Nuclearelectrica SA (SNN) говорится, что инцидент не влияет на ядерную безопасность.

Глава правительства Румынии Виорика Дэнчилэ поручила контрольной службе при премьер-министре провести расследование на атомной электростанции в Чернаводэ в связи с двумя авариями.