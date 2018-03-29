Экспертиза после Кемерово: готовы ли торговые центры в Кишиневе к ЧП

Корреспонденты Sputnik отправились в рейд вместе со спасателями, которые провели учебную эвакуацию в одном из развлекательных центров столицы, и задали острые вопросы специалистам – получится ли победить панику в случае реального пожара?

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Трагедия в Кемерово, которая унесла жизни 64 человек, большинство из которых – дети, потрясла не только Россию, но и весь мир. Люди сгорали заживо, причем целыми семьями.

© Sputnik/ Евгений Панасенко Текстовая трансляция: в торговых центрах Кишинева начались проверки пожарной безопасности

Этот пожар обнажил очень важную проблему: готовы ли торговые центры в Кишиневе к подобного рода ЧП? И, в целом, насколько обеспечена пожарная безопасность в молдавских торговых центрах? Ведь именно преступная халатность и разгильдяйство стали истинными причинами того, почему жертв оказалось так много…

Как победить панику в случае реального пожара?

В четверг в одном из торговых центров столицы прошла учебная тревога. Корреспонденты Sputnik отправились в рейд вместе со спасателями. Наша главная цель была понять, получится ли победить панику в случае реального пожара.

"Нас утром предупредили, что это — учебная тревога. Мы, разумеется, знаем, где двери, где выход, мы прошли инструктаж", — Светлана, продавец одного из бутиков, не паникует.

Светлана работает в одном из бутиков и признается, что инструктаж проходит регулярно pic.twitter.com/VAzlXzDhvB — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) 29 марта 2018 г.

По ее словам, администрация торгового центра регулярно обучает персонал тому, как необходимо действовать в экстренных ситуациях. Однако по тому, что все работники улыбаются, а посетители неспешно расходятся по своим делам, все прекрасно понимают: тревога учебная.

© Sputnik / Miroslav Rotari Учебная эвакуация в торговом центре Кишинева

Но знание простых правил, как вести себя в случае возникновения пожара в торговом или развлекательном центре, не помешает ни одному человеку. И все это прекрасно понимают.

Что делать при пожаре?

Опытные спасатели отмечают, что дым и самые токсичные газы всегда находятся наверху. Поэтому в случае ЧП нужно продвигаться как можно ближе к полу. Двигаться следует только на четвереньках, закрывая рот по возможности мокрой тканью. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, потому что лифт может в любой момент остановиться. Люди останутся заблокированными, и до них спасатели доберутся очень нескоро.

Начальник отдела реагирования Департамента чрезвычайных ситуаций Олег Малашевский, наблюдая за тем, как прошла эвакуация, дал свою оценку увиденному.

"Сотрудники генерального инспектората были рассредоточены по всем этажам и наблюдали за действиями персонала. Хочется отметить, что работники торгового центра вели себя слаженно", — рассказал Малашевский в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В случае реального пожара, нет ли ощущения, что люди будут по-другому себя вести? – спросили мы у него.

© Sputnik / Miroslav Rotari Парламент Молдовы почтил память жертв трагедии в Кемерово минутой молчания

"Конечно, нельзя исключать, что может возникнуть паника, но как раз для этих целей сотрудники нашего ведомства периодически проводят и будут проводить такие тренировки, чтобы отработать на практике все нюансы эвакуации", — отмечает спасатель.

Кстати, уже был составлен список заведений с большим скоплением людей, а также сформированы смешанные комиссии, которые начали проверки соблюдения основных правил пожарной безопасности, включая обеспечение путей доступа для карет скорой помощи и пожарных расчетов в случае необходимости.

Ольга пришла на массаж, а оказалась в эпицентре учебной тревоги. Завернутая в одеяло, она вместе со всеми вышла на улицу.

"Наша семья была потрясена, когда узнала о случившемся в Кемерово. Пусть хранит Бог всех нас от таких несчастных случаев. Я не знаю, как бы себя повела, оказавшись там", — рассказала Sputnik Ольга.

Администратор торгового центра, где прошла учебная тревога, Иван Бронич считает, что учений много не бывает.

"Эвакуация прошла очень даже хорошо, все наши ребята были подготовлены. Мы считаем, что такие учения нужны, да почаще!"

Представители Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что будет проведена ротация сотрудников, которые проведут проверки для получения максимально ясной картины.

© Sputnik / Miroslav Rotari Учебная эвакуация в торговом центре Кишинева

К проверкам отнеслись с пониманием



Конечно, учебная тревога есть учебная. И ни одна симуляция не в силах смоделировать реальную ситуацию. Для одних эвакуация была поводом выйти на улицу, другим, к примеру, не хватило воя настоящих сирен. Однако тот ужас, который творился в Кемерово, не оставил никого равнодушным. И к проверкам, которые начались в Молдове, и посетители торговых центров, и администраторы отнеслись с пониманием.