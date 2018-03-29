Важная новость для водителей: парламент Молдовы утвердил ряд изменений

Водителям на радость: за неправильно прикованный автомобиль в Молдове больше не будут снимать номерные знаки.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили во втором и окончательном чтении поправки в Кодекс о правонарушениях республики. Согласно одобренным изменениям, из местного законодательства исключат положение, которое предполагает снятие номерных знаков за неправильно припаркованный автомобиль.

Ранее автор инициативы, глава парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Валентина Булига заявляла, что речь идет о седьмом пункте статьи 439 Кодекса о правонарушениях, предусматривающем, что "сотрудники Инспектората по патрулированию снимают номерные знаки с неправильно припаркованных автомобилей". Номерные знаки возвращаются водителю или владельцу транспортного средства после составления протокола на основе статьи 238, которая предусматривает, что "остановка или парковка в запрещенных местах влечет наложение штрафа в размере от 5 до 10 условных единиц (250-500 леев) с начислением двух штрафных очков".

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Как пояснила Булига, из-за того, что номерные знаки снимаются, водитель или владелец автомобиля ставится в сложную ситуацию, так как он не может передвигаться на этой машине, пока не вернут номерные знаки. За езду на без номеров нарушителю грозит штраф в 25-30 у.е. (1250-1500 леев) и четыре штрафных балла.

Парламентарии посчитали неэффективной практику снимать номерные знаки за неправильно припаркованный автомобиль, отметив, что подобная мера не решает проблему нерегламентированных стоянок. За аннулирование седьмого пункта статьи 439 Кодекса о правонарушениях проголосовали 57 депутатов.