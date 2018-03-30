Стройка на улице Албишоара: что там появится, и законна ли она

Жители многоэтажного дома и журналисты так и не получили от властей внятной информации о стройке по улице Албишоара, 64.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik, Юлия Липовая. Несмотря на то, что журналисты неоднократно просили представителей мэрии Кишинева предоставить информацию о законности строительства по адресу Албишоара, 64, а также о назначении планируемого объекта, городские власти пока молчат, а стройка продолжается.

Речь идет о застраиваемой территории близ многоэтажного жилого дома.

Пресс-секретарь мэрии Вадим Брынзанюк лишь сообщил, что там появится жилой блок и проект авторизован. Позже он заявил, что сотрудники мэрии побывали на месте строительства, но о том, что там происходит, они предоставят информацию позже.

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Стройку начали 26 марта. Установили забор, за которым очевидно роют котлован для фундамента. Все это сразу вызвало негодование жителей соседней многоэтажки, так как стройка развернулась всего в пяти-семи метрах от их дома. Да еще и на месте, где когда-то росли деревья, высаженные жильцами.

Рабочие стройки сообщили им, что на этом месте появится поликлиника, но семиэтажная. Однако каких-либо документов возмущенные граждане не увидели.

Проекта нет, зато охрана на месте

Желая получить больше информации об этой стройке, я решила попытаться выяснить хоть что-то на месте.

Оказавшись на месте проведения строительных работ, я увидела, как за железным забором активно работает экскаватор. Подхожу ближе. Вокруг забора грязь — полурастаявший снег и размякшая почва. На площадке, где идет стройка уже рассыпали щебенку.

Рядом, у дороги, стоят несколько сотрудников охранного предприятия. Один из них широко зевает, другой плюет на асфальт. Возле них припаркован автомобиль с надписью "GSS-securitate".

Подхожу к охранникам.

— Вы строителей охраняете? Вас тут уже второй день подряд видят, возле этой стройки.

— Нет, мы не имеем к ней отношения. Мы охраняем частное лицо…

Осмотревшись, увидела недалеко от экскаватора двух женщин с тетрадкой.

— Скажите, а вы в этом доме живете?

— Нет, мы из "Chișinău-Gaz". Нам нужно было увидеть проект. Нужно все согласовать, тут же разные коммуникации протянуты…

К ним подходит молодой человек со стройки. Он что-то негромко объясняет женщинам. До меня доносится ответ одной из сотрудниц "Chișinău-gaz": "Ну, если у вас при себе нет проекта, то его можно занести в другой день на Албишоара, 38".

После этого молодой человек быстро зашагал в сторону рабочей площадки. Устремляюсь за ним. Увидев меня краем глаза, он поспешно отмахнулся:

— Я простой строитель. Тут все законно. Будет поликлиника. Трехэтажная поликлиника. Больше ничего не знаю.

Мимо проходит пенсионерка, но обратив на меня внимание, останавливается, будто желая, о чем-то спросить или ожидая вопроса от меня.

— Вы живете в этом доме?— спрашиваю.

— Нет, я в другом доме, недалеко отсюда. Но тут каждый день прохожу. Опять хотят квартир понастроить, чтобы деньги заработать! Но в этом районе толку нет что-либо такое строить.

— Почему?

— Да тут же мебельный завод рядом! Вечерами от него запах нехороший исходит. От лака и прочей химии. А еще Бычок тут… Тоже бывает вонь. Здесь недалеко построили уже одну высотку. Так вечером свет горит в двух-трех квартирах всего. Никто не хочет селиться в них…

Поблагодарив собеседницу, я зашагала дальше. Подошла к другой стороне ограды, которая проходит возле того самого девятиэтажного дома. На заборе висит табличка, извещающая, что проект авторизован, застройщик такой-то. Ниже два номера ответственных за стройку. К слову, по одному из этих номеров никто не отвечает, а по второму автоответчик сообщает, что телефон вне зоны доступа или выключен.

Во время разговора на стройплощадку заехал грузовик. Пробыв на месте работ еще некоторое время и не увидев больше людей, с кем можно пообщаться, ухожу.

Ожидание и потеря времени

Приходится снова ждать, но стройка-то уже идет. И до сих пор остается неясным, что же там собираются построить. Ранее жителям рассказывали про семиэтажную поликлинику, позднее про трехэтажную, а представитель мэрии говорит о жилом доме. Насколько законны все эти работы также пока выяснить не удается. Жильцов понять можно: если здесь появится высотка, люди окажутся почти без солнечного света.

Теперь нам остается надеяться, что сотрудники мэрии доложат и.о. мэра Кишинева Сильвии Раду об этой ситуации. Похоже, она сейчас — единственная их надежда.

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