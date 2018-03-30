Из столицы Молдовы в столицу юмора - скидки на билеты в конце марта

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Модернизированный поезд модели D1M будет курсировать между Кишиневом и Одессой, доезжая из столицы Молдовы в столицу юмора за 26 минут, а обратно — за 39 минут.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове снова начнет курсировать поезд Кишинев-Басарабяска

В первый день запуска состава, как сообщили в пресс-службе Железной дороги Молдовы, для пассажиров будет скидка. В пятницу, 30 марта, из Кишинева в Одессу можно будет доехать за 102 лея третьим классом, за 110 леев вторым и за 118 леев в комфорт-классе, то есть, на 33% дешевле.

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Поезд Кишинев-Одесса курсирует в пятницу, субботу и воскресенье. Отправление — в 06:57 со столичного железнодорожного вокзала. Цена билетов обычно варьируется от 151 до 167 леев.

Таможенный контроль осуществляется в здании вокзала до отправления поезда. Поэтому время следования до пункта назначения сокращается на 40 минут, а обратно — на 50 минут.