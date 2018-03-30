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Люди, вино, еда: чем еще манит Молдова иностранцев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (447)
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Молдова становится популярнее среди туристов: эксперты утверждают, что число иностранных гостей в этом году будет еще выше, чем в прошлом.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Председатель Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Светлана Лазэр заявила в комментарии Sputnik, что известный путеводитель Lonely Planet включил Молдову в топ-10 стран, которые рекомендуется посетить.

По ее словам, республика поднимается с точки зрения туристических развлечения для иностранных гостей.

"Молдова становится туристическим направлением, и этот факт радует. В опросе, проведенном Международным аэропортом Кишинева, туристы, которые уезжали из нашей страны, сообщали, что намерены вернуться к нам по нескольким причинам, первая из которых — искреннее гостеприимство местных жителей, что является ценностью, которой мы должны гордиться", — сказала собеседница.

Она считает, что в некоторых странах этот момент утерян, где больше уделяют внимание коммерческим аспектам, который играет огромное значение в сфере услуг.

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Как добавила Лазэр, также туристы заявили, что готовы вернуться в Молдову, чтобы насладиться гастрономическими изысками — винодельческими и кулинарными особенностями.

По ее словам, иностранных гостей привлекают и культурные традиции, которые чтят преимущественно в сельской местность.

"Если говорить о пейзажах, то Молдова — страна мечты. Люди приезжают специально, чтобы насладиться молдавскими пейзажами. Это подтверждают и туристы, которые посетили нашу республику не дважды или трижды, а еще чаще. И привозят с собой друзей", — добавила Лазэр.

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В прошлом году Молдову посетили 1,7 миллиона иностранных граждан.

Туристические сокровища Молдовы
© Sputnik/ Nicolai Kibich
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Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (447)

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Теги:
туристическое направление, туристы, Светлана Лазэр, Молдова, Туризм
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