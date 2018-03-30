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Абитуриент

Приднестровские дипломы узаконены: что это означает для выпускников

© Sputnik/ Sitdikov
Общество
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Во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья корреспонденту Sputnik рассказали, какие преимущества приднестровским студентам предоставляет появившаяся возможность апостилизации их дипломов.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровский госуниверситет (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко начал прием заявлений на выдачу для всех выпускников вуза дополнительного диплома о высшем профессиональном образовании на английском языке для его последующего апостилирования в Кишиневе. Как рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства Приднестровья, возможность апостилизации приднестровских дипломов дает шанс тысячам студентов и ученых продолжить свое обучение за рубежом, законно подтверждая свою квалификацию.

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"После получения дополнительного диплома на английском языке в Приднестровском госуниверситете для завершения процедуры апостилизации выпускникам следует обратиться в уполномоченные органы молдавской стороны", — отметили в пресс-службе МИДа.

Процедура оформления

В уполномоченное ведомство необходимо предоставить дополнительный диплом и действующий паспорт, позволяющий выезжать за рубеж. При этом вид на жительство и/или паспорт РМ при наличии паспорта иного государства не требуется. Заявителю также надо будет оплатить соответствующую пошлину за оказание юридической услуги.

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Рассмотрение заявления на апостилизацию диплома происходит в течение пяти рабочих дней, а ускоренное оформление документа осуществляется в течение 24 часов.

Почему нужен апостиль

Как говорят в ведомстве, проблематика международного признания приднестровских дипломов о высшем образовании стала частью переговорной повестки Кишинева и Тирасполя после многократных обращений приднестровских выпускников. Дипломы ПГУ им. Т.Г. Шевченко признавались на тот момент в Российской Федерации, а также в некоторых странах СНГ. Однако выпускники сталкивались с проблемой дальнейшего обучения, трудоустройства, участия в курсах повышения квалификации в странах дальнего зарубежья.

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"Существовавший в Республике Молдова механизм "легализации" приднестровских документов об образовании вынуждал жителей обменивать действующий приднестровский диплом на молдавский, пересдавать разницу в предметах, а иногда платно доучиваться", — поясняют в МИДе.

Вопрос с историей в пять лет

В связи с многочисленными запросами приднестровских выпускников о возникавших трудностях признания их диплома с 2012 года внешнеполитическое ведомство Приднестровья вплотную занялось этой проблемой. 

"На протяжении двух лет молдавская сторона не соглашалась ни с одним компромиссным решением, предлагаемым Приднестровьем, апеллируя к уже существующему в Республике Молдова механизму легализации дипломов", — подчеркнули в ведомстве.

В 2014 году представители Приднестровья обратились к международным посредникам с просьбой оказать экспертную помощь в поиске оптимального для обеих сторон выхода из ситуации.

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Тогда посетившие регион эксперты подготовили отчет, включавший необходимые рекомендации и рамочную формулу решения вопроса без ущерба интересов людей.

Спасибо молдавской стороне

Спустя еще три года, в ноябре 2017 года, сторонам, наконец, удалось выйти на согласованный формат дополнительного диплома, который будет выдаваться приднестровским вузом и в последующем апостилироваться в Республике Молдова. По завершении всех необходимых правовых действий 20 марта 2018 года была успешно проведена первая процедура апостилизации в Молдове дополнительного диплома согласованного образца, выданного ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

На следующий день лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с замглавы МИДа России Григорием Карасиным поделился удачным разрешением еще одного вопроса в переговорном процессе.

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"Хочу отметить и движение вперед со стороны молдавских коллег. Решен вопрос апостиля приднестровских дипломов. И мы специально попросили нашего коллегу, чтобы он поехал и поставил апостиль. У него все получилось. За что спасибо молдавской стороне", – сказал Красносельский.

Признание в других странах

По факту после апостилизации документ приднестровских выпускников будет признан во всех государствах, которые присоединились к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование об обязательной легализации дипломов. Это более полутора сотен государств, в том числе члены Европейского союза, Япония, США, Австралия, а также другие страны.

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Пресс-служба приднестровского МИДа  предлагает в случае возникновения проблемных ситуаций при прохождении процедуры апостилизации обратиться в их ведомство, которое посодействует скорейшему разрешению вопроса.

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Теги:
дипломы, вузы, приднестровье, Общество
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