Кто в Молдове может выходить на пенсию на льготных условиях

Уже официально: опубликован список тех граждан, кто может воспользоваться правом выхода на пенсию на льготных условиях.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Перечень рабочих мест с особыми условиями труда, на основе которых назначается пенсия по возрасту на льготных условиях, откорректирован. Соответствующее постановление правительства Молдовы опубликовано в пятницу в Официальном мониторе (Официальный вестник) страны.

Таким образом, новый список включает 64 позиции, а количество рабочих мест с особыми условиями труда увеличилось до 1684 единиц.

В частности, среди прочего расширен раздел "Химическое производство".

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В него включены "рабочие и мастера предприятий, занятые полный рабочий день в технологическом процессе производства продукции: неорганической химии, полимеров, пластических масс (включая композиционные материалы, стеклопластики и полиуретаны), каучуков, лаков и красок, эмалей, бытовой химии, органического синтеза, спиртов и их производных в цехах, отделениях, участках и установках при наличии в воздухе рабочей зоны вредных веществ 1 или 2 класса опасности". В этом случае право на пенсию по возрасту на льготных условиях предоставляется всем работникам, выполняющим эти работы, независимо от профессии.

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"Рабочие, занятые на внутренней очистке резервуаров, баков, цистерн, отсеков танков судов от нефтепродуктов и химических веществ, имеют право на пенсию на льготных условиях, независимо от их места работы: химические предприятия, транспорт, термоэлектрические станции и т.д.", — отмечено в тексте закона.

Средний размер пенсии одного льготного получателя со сниженным возрастом выхода на пенсию составляет 1500 леев.

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Напомним, что уже с 1 апреля в Молдове пройдет индексация на 6,6% всех видов пенсий. Таким образом, пенсии по возрасту вырастут на 96,36 лея (532,1 тысячи человек), пенсии по инвалидности — в среднем на 75,82 лея (128,5 тысячи человек), пенсии по потере кормильца — на 50,49 лея (12 тысяч граждан), пенсии участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС — на 201,31 лея (1792 человека).

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Кроме того, 1 апреля 2018 года "пересчитают" пенсии (валоризация) по возрасту и инвалидности, установленные с 2012 по 2013 год, а с 1 октября 2018 года — установленные с 2014 года по 31 марта 2017 года. Данные этапы "корректировки" выплат планировались на 1 апреля 2019 и 1 апреля 2020 года.

© Photo: Monitorul Oficial Перечень рабочих мест с особыми условиями труда, на основе которых назначается пенсия по возрасту на льготных условиях

© Photo: Monitorul Oficial Перечень рабочих мест с особыми условиями труда, на основе которых назначается пенсия по возрасту на льготных условиях

© Photo: Monitorul Oficial Перечень рабочих мест с особыми условиями труда, на основе которых назначается пенсия по возрасту на льготных условиях