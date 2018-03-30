Силвия Раду пошла на крайние меры: уволен глава муниципальной больницы №1

Исполняющая обязанности мэра Кишинева уволила главу муниципальной больницы №1. Причина отставки - многочисленные жалобы со стороны пациентов и бездействие в устранении проблем медучреждения.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. От слов — к делу: исполняющая обязанности мэра (примара) Кишинева Силвия Раду после многочисленных предупреждений пошла на крайние меры. Чиновница отправила в отставку главу муниципальной больницы №1 Юрие Дондюка. Соответствующее распоряжении опубликовано на официальном сайте мэрии столицы.

"Директор муниципальной больницы №1 освобожден от занимаемой должности за плохой контроль деятельности подразделений медучреждения, а также по причине многочисленных жалоб со стороны пациентов и за бездействие в устранении недостатков", — отмечено в сообщении мэрии.

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Ранее Раду отправила в отставку главу управления здравоохранения столичной мэрии Михая Молдовану. Причина увольнения — чиновник не обеспечил необходимый контроль нормальной деятельности медицинских учреждений, находящихся под его управлением. В адрес Молдовану, как сообщили в местной администрации, поступило достаточно много жалоб со стороны пациентов.

До этого в отставку ушли глава столичного управления жилищно-коммунального хозяйства Петр Гонтя, руководитель Ассоциации зеленого хозяйства Елиферий Харуца и глава управления электротранспорта Кишинева Георге Моргоч. Кроме того, Раду подписала распоряжение об отставке Галины Бостан с поста претора столичного сектора Чеканы, а также ее заместителя Анатолия Портного.

До этого мэрия Кишинева в середине января 2018 года объявила о начале конкурса на должности руководителей семи управлений. Тогда местная администрация начала искать глав для управления финансов, управления общественного транспорта и путей сообщения, управления торговли, общественного питания и услуг, управления образования, молодежи и спорта, управления по защите прав ребенка, управления жилищно-коммунального хозяйства, а также управления авторизаций и строительства.