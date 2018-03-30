Конфуз в прямом эфире, или Как депутат нашел тринадцатый стул

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik, Елена Комолова. Ион Апостол, депутат от фракции Либеральной партии Молдовы, известной своими русофобскими взглядами, на пятничном заседании парламента решил отличиться, да попал впросак. Законодатель хотел щегольнуть разносторонностью да начитанностью и процитировать одного из персонажей легендарного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Двенадцать стульев", а вышло то, что вышло…

В ходе слушаний по отчету работы Координационного света по телевидению и радио за 2017 год Апостол отметил проблему качества и чистоты языка в телепередачах и переводе на госязык иностранных фильмов.

"Все помнят фильм по роману Ильфа и Петрова "Тринадцать стульев", где в одном из эпизодов кто-то говорит: "Паниковский, брось гуся", а перевод был: "Panikovski, zvârle gâsca!" (некорректный перевод должно быть Panikovski, lasă gâsca! — ред.)", — сказал депутат.

Он признался, что каждый вечер смотрит телеканалы, на которых транслируют фильмы с переводом на государственный язык. "Когда читаешь титры, то за голову берешься. Перевод абсолютно не отражает смысла. Что предпринимается для решения этой проблемы?", — задался вопросом Апостол.

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После заявления депутата о тринадцатом стуле волей не волей руки сами потянулись к голове. Быть может Апостол и перепутал название романа Ильфа и Петрова с телепередачей "Кабачок "13 стульев", но слово-то не воробей и тем более не гусь.