Молдавская мечта: вздор, реальность или дела минувших дней

Эксперты и аналитики пытаются понять есть ли у нас аналог идеи, которая стала когда-то основополагающим вектором развития США.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik, Сергей Цуркану. Американская мечта — это словосочетание слышал каждый.

Стандарт счастливой и успешной жизни, который принимаем большей частью населения — именно так можно его расшифровать.

Свобода личности и предпринимательства, возможность "сделать себя самому", способность жить в соответствии с желаниями и талантами — с конца XIX века предки нынешних жителей США верили именно в такую "американскую мечту".

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Во времена Холодной войны, правда, американскую мечту стали изображать как возможность безостановочно пить колу и класть ноги на стол, но это уже, как говорится, совсем другая история. Нас интересует другое — существует ли молдавская мечта? Дадим слово экспертам. По мнению публициста и аналитика Валерия Реницэ у граждан Молдовы с этим, как минимум, непросто.

"Нет у нас такой мечты. В советское время была общая мечта, советская, уже не вспомню какая. Нам сейчас подсунули эрзац-мечту — о европейской интеграции, но это не мечта нации, это политическая направляющая. Там нет главного — реализации нас как народа, как нации", — заявил Реницэ.

Впрочем, одним из главных столпов американской мечты — "сделать себя самому", в Молдове, по мнению эксперта, никого не удивишь, другое дело, что у нас не всегда это приводит к обогащению.

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"У нас это сплошь и рядом: все молдаване выживают за счет того, что умеют все делать и сами себя реализуют. У нас любой человек в селе мастер на все руки — и дом поднимет, и колодец сделает, и сам вспашет эти несчастные гектары. Нужно открыть глаза и не жить штампами, что у нас все плохо, а за кордоном все хорошо", — сказал собеседник.

Историк Владимир Яниев придерживается другой точки зрения, по его мнению, молдавская мечта есть, и она очевидна.

"Я убежден, что у этой страны есть будущее, поэтому молдавская мечта предельно проста — сделать эту страну страной в которой работает закон, и в которой комфортно жить. Комфорт в широком смысле этого слова, и материальном, и в социальном, и в области прав человека, и в ощущении того, что страна развивается", — отметил Яниев.

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Статуя Свободы — один из главных символов американской мечты. Молдавская мечта тоже заслуживает своего символа, говорит Яниев.

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"Думаю это изображение мужчины, женщины, между ними обязательно ребенка, с открытыми лицами, с открытой душой. С рабочими руками и светлым взором. Не знаю, будет ли это скульптура или нет, но обязательно художественное воплощение того, что мы не богаты, но с широкой душой", — резюмировал собеседник.

Несмотря на расхождения, касающиеся молдавской мечты, эксперты утверждают, что непрерывная критика местных реалий и отсутствие позитивного настроя не способствуют улучшению социально-экономического положения в стране. Более того — изображение всего и вся исключительно черными красками приводит к депрессиям. А массовое ее проявление может лишить нас того важного, о чем мы сегодня рассуждали —мечты. Отсутствие мечтаний дурной знак и для индивидуума, и для нации. Постараемся же не впадать в уныние, дорогие соотечественники и не перестанем мечтать!