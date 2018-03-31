Еще одна старинная надпись на кишиневской улице

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Сергей Цуркану. Несколько лет назад в Кишиневе, на одном из старых домов, обнажилась надпись, сделанная, по всей видимости, в конце 40-х годов прошлого века — жителей столицы призывали бросить все силы на восстановление родного города.

© Photo: Мой город Кишинёв Старая надпись на улице Когылничану, Кишинев

Надпись стала знаменитой, о ней написали молдавские СМИ, а одна из общественных организаций даже соорудила рядом памятный барельеф.

Недалеко от центрального ЗАГСа можно увидеть еще одну надпись, она призывает молдавскую молодежь "мобилизовать все силы на ликвидацию последствий хозяйничанья оккупантов". Эта надпись сохранилась плохо, половину лозунга разобрать, увы, уже нельзя. И она продолжает разрушаться. Так что мы уже не узнаем к чему еще призывали тогда молодежь, кроме мобилизации сил.

Но это еще не все. Оказывается, в Кишиневе остались и другие напоминания о былых временах "настенных лозунгов". Автор этих строк обнаружил на стене улицы О.Гога призыв, касающийся молдавской конституции — годы и дожди смыли многие буквы, но можно понять, что конституцию того времени славят и напоминают о ее прогрессивности.

© Sputnik/ Сергей Цуркану Стена на улице О.Гога, Кишинев

Разное отношение к событиям прошлого это абсолютно нормально для любого демократического общества. Но материальных остатков этого прошлого в Кишиневе очень и очень мало, а с каждым днем становится все меньше. Надписи и прочие артефакты послевоенных, сталинских времен, — это, без сомнения, то, что вызывает интерес не только у горожан, но и у туристов. Немногочисленных. Может быть, немногочисленным, именно из-за наплевательского отношения нас, городских жителей, к собственному прошлому и материальным его воплощениям. Может быть стоит все эти надписи взять под охрану. Свое мнение по этому поводу оставляйте в комментариях к этой статье.