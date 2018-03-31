Осколок далекого прошлого на улице Кишинева

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Сергей Цуркану. Уличная водоразборная колонка — так, "по-научному", называется городское инженерное приспособление, о котором молодое поколение кишиневцев почти ничего не знает. Ну может видели в европейских странах — там старинные колонки часто превращают в памятники, тем более, сами по себе они часто являются настоящим произведением искусства. Ну а те, кто еще помнит 80-е годы прошлого века, помнит и многочисленные колонки в Кишиневе. Там всегда можно было утолить жажду жарким днем, а во времена осенней слякоти привести в божеский вид обувь.

В наше время почти все они исчезли, по крайней мере работающих водоразборных колонок в городе сейчас не увидишь, но в нижней части Кишинева на пересечении улиц Иоана Ботезаторул и Уреке каким-то чудом уцелел настоящий шедевр инженерной мысли "царских времен". Так колонка выглядела в 2010 году.

© Photo: Мой город Кишинёв Старинная колонка в Кишиневе

Как следует из надписи, изготовлена колонка не где-нибудь, а в Варшаве, на Машиностроительном и чугунолитейном заводе К. Рудзкого и К°. Польша тогда, как известно, была частью Российской империи.

В 2018 колонку покрасили и обложили плиткой. Сейчас она выглядит так.

© Sputnik/ Сергей Цуркану Старинная колонка в Кишиневе

К сожалению, в Кишиневе, где за ночь порой исчезают старинные особняки, будущее старинной колонки как минимум туманно. В исторический памятник превращать ее пока никто не спешит и высока вероятность того, что скоро от нее останутся лишь немногочисленные фотографии. Но пока ее можно увидеть "в реале" — тем более, часть улицы Ботезаторул покрыта старинной брусчаткой и это также стоит увидеть. Поспешите!