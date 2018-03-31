Тайные знаки на кишиневских зданиях

Круг и три линии – что именно они символизируют на старых домах.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik, Сергей Цуркану. Каждодневная спешка и погоня за "куском хлеба" жителей Кишинева не каждому оставляет время для медитаций или наблюдений за небом. Более того — не все смотрят по сторонам. Иначе, наверняка, многие бы заинтересовались символикой на старых зданиях Кишинева. Она того стоит.

Три линии и круг. В различных сочетаниях.

© Sputnik/ Сергей Цуркану Детали старых зданий Кишинева

Иногда линии пересекают круг, иногда нет. Встречаются эти символы на зданиях, воротах и ставнях конца позапрошлого и начала прошлого века.

© Sputnik/ Сергей Цуркану Детали старых зданий Кишинева

Энтузиасты-исследователи истории Кишинева на портале "Мой город Кишинев" выдвинули несколько версий смысла необычной символики. В том числе и весьма экзотических. Скифо-сарматская версия — обозначение линиями трех составных частей Вселенной. Индо-иранская мифология (Ригведа) — бог Трит. Следующая, религиозно близкая нам — 3 линии символизируют Троицу. Очень занятна индийская теория, ведь подобные символы встречаются и в Индии. Речь идет о так называемой трипундре, символе шиваизма. На фотографии видна характерная раскраска индийской танцовщицы.

Символику можно созерцать не только в Молдове и Индии (кстати, есть она и в соседней Одессе), вот домик на севере Сицилии, запечатленный автором этих строк.

© Sputnik/ Сергей Цуркану Дом на севере Сицилии

К единому мнению о происхождении таинственных знаков исследователи истории родного города пока так и не пришли. Читатели могут оставлять свои версии в комментариях к этой статье.