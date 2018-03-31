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Когда в Кишиневе подорожают квартиры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Эксперты по недвижимости прогнозируют ситуацию на рынке.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Продажа квартиры в Молдове, увы, уже давно не просто финансовая операция, а некий ритуал отъезжающих за рубеж граждан, у которых нет более намерений в обозримом будущем возвращаться на родину.

Жилой квартал
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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Кишиневская квартира для "наших бывших" часто единственный стартовый капитал для обустройства на новом месте жительства.

Именно поэтому тот факт, что за последние годы недвижимость в Молдове стремительно подешевела, сильно ударил по планам как желающих уехать, так и по тем, кто желал бы остаться, а деньги, вырученные от продажи квартиры, вложить в бизнес.

Стоит ли ожидать подорожания квартир в Молдове — с этим вопросом Sputnik Молдова обратился к специалистам.

Эксперт в области недвижимости Петр Олейников говорит, что сейчас рынок недвижимости несколько стабилизировался, однако пока нечем обрадовать желающих продать квартиру подороже.

"Сейчас наступил определенный период стабилизации цен, темпы их падения сейчас минимальны, если недавно они были 5-7% в год, то сейчас 1-2%, а по некоторым объектам вообще нет падения", — сказал эксперт.

Делать прогнозы, когда именно цены на недвижимость поползут вверх, эксперт не берется.

Самая дорогая арендная квартира в Кишиневе
© Photo: makler.md
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"Когда-нибудь это произойдет, когда улучшится экономическое положение и в Молдову люди станут приезжать, а не уезжать. В ближайшие полгода-год, серьезных изменений на рынке недвижимости не произойдет. На больший срок прогнозировать не могу", — заявил собеседник.

Специалист в области недвижимости Николай Остафийчук также не считает, что в ближайшее время квартиры в Молдове подорожают.

"Лично я не вижу в Молдове для этого никаких экономических предпосылок. Экономика должна основываться на инвестициях, их не стало больше. А инвестиций должно быть много, приток квартир на рынке очень велик. Строится много квартир и уезжает много людей. Некоторые из уехавших продают ранее купленные квартиры", — отметил эксперт.

Увы, по словам экспертов, пока поводов для оптимизма у продавцов недвижимости нет — квартиры в ближайшее время дорожать не будут. Вместе с тем и резкого падения цен эксперты также не ожидает.

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Теги:
Николай Остафейчук, Петр Олейников, молдова, Кишинев, Общество
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