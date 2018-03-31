13:19 31 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск

Привычные лекарства, которые могут убить

CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
35010

Ученые предупреждают – бесконтрольный прием знакомых всем медицинских препаратов может закончится трагедией.

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Недавно ученые Тайваня выявили, что самые популярные обезболивающие лекарства смертельно опасны — речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах: диклофенаке, ибупрофене, целекоксибе, напроксене и мефенамовой кислоте. Ученые путем экспериментов и наблюдений выяснили, что длительное употребление данных лекарств (сроком 3-4 недели) способно привести к инфаркту или инсульту. В зоне особого риска — гипертоники.

И это еще не все. Ранее эксперты обратили внимание, что нестероидные противовоспалительные препараты могут вызвать мужское бесплодие и привести к язве желудка. Особой проблемой является большое разнообразие торговых наименований этих препаратов, из-за чего занимающиеся самолечением часто комбинируют одни и те же лекарства, что приводит к печальным последствиям. 

Влюбленная пара
© Fotolia/ Mikhail_kayl
Секс, как лучшее лекарство от простуды и гриппа

Sputnik Молдова напоминает, что есть еще некоторые препараты, бесконтрольное употребление которых опасно. Это всем известный парацетамол, его высокие дозы весьма токсичны для печени, вплоть до печеночной комы и летального исхода. А привычка "снимать похмелье" цитрамоном, который содержит парацетамол, серьезным образом вредит печени.

Средства для лечения язвы желудка: омез, омепразол, контролок. Их часто "привычно" пьют для устранения изжоги. Вместе с тем, их длительное употребление изменяет витаминно-минеральный баланс в организме человека.

Бета-адреноблокаторы — их употребляют для понижения артериального давления и для лечения аритмии сердца. Однако даже небольшое превышение нужной дозы может вызвать излишнее понижение давления, а также импотенцию.

Аспирин, который считается чуть ли не витамином и популярен не только при простуде, но и как средство от образования тромбов. Не все, к сожалению, знают, что детям до 12 лет аспирин категорически противопоказан, а его передозировка у взрослого может вызвать внутреннее кровотечение вплоть до летального исхода.

Эксперты предупреждают, что любое, даже самое, на первый взгляд, безобидное лекарство, необходимо принимать под контролем врача, а заниматься самолечением, что стало особо популярным с развитием Интернета, по-прежнему смертельно опасная "русская рулетка".

Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Машина скорой помощи в Харькове. Архивное фото
    Разборка по-харьковски

    В результате автоматной перестрелки у одного из ресторанов в Харькове убит азербайджанец и ранен гражданин Грузии.

  • Даур Тарба на заседании кабмина об исполнении Республиканского бюджета
    Масштаб ущерба

    Министр сельского хозяйства Абхазии рассказал, какой ущерб нанесет республике запрет Россельхознадзора на ввоз в Россию агропродукции.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Здание парламента Республики Южная Осетия в Цхинвале
    Новый выбор

    Депутатов в Южной Осетии будут выбирать по новому закону. Что изменилось, и почему парламент поддержал законопроект?

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Китайская неделя моды: красота на грани фола
Определились победители детского конкурса к чемпионату мира по футболу
Футбол ради дружбы: дети из Молдовы поедут на ЧМ-2018
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах
Крупнейшие в мире пожары в торговых центрах

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться