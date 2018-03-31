Привычные лекарства, которые могут убить

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Недавно ученые Тайваня выявили, что самые популярные обезболивающие лекарства смертельно опасны — речь идет о нестероидных противовоспалительных препаратах: диклофенаке, ибупрофене, целекоксибе, напроксене и мефенамовой кислоте. Ученые путем экспериментов и наблюдений выяснили, что длительное употребление данных лекарств (сроком 3-4 недели) способно привести к инфаркту или инсульту. В зоне особого риска — гипертоники.

И это еще не все. Ранее эксперты обратили внимание, что нестероидные противовоспалительные препараты могут вызвать мужское бесплодие и привести к язве желудка. Особой проблемой является большое разнообразие торговых наименований этих препаратов, из-за чего занимающиеся самолечением часто комбинируют одни и те же лекарства, что приводит к печальным последствиям.

Sputnik Молдова напоминает, что есть еще некоторые препараты, бесконтрольное употребление которых опасно. Это всем известный парацетамол, его высокие дозы весьма токсичны для печени, вплоть до печеночной комы и летального исхода. А привычка "снимать похмелье" цитрамоном, который содержит парацетамол, серьезным образом вредит печени.

Средства для лечения язвы желудка: омез, омепразол, контролок. Их часто "привычно" пьют для устранения изжоги. Вместе с тем, их длительное употребление изменяет витаминно-минеральный баланс в организме человека.

Бета-адреноблокаторы — их употребляют для понижения артериального давления и для лечения аритмии сердца. Однако даже небольшое превышение нужной дозы может вызвать излишнее понижение давления, а также импотенцию.

Аспирин, который считается чуть ли не витамином и популярен не только при простуде, но и как средство от образования тромбов. Не все, к сожалению, знают, что детям до 12 лет аспирин категорически противопоказан, а его передозировка у взрослого может вызвать внутреннее кровотечение вплоть до летального исхода.

Эксперты предупреждают, что любое, даже самое, на первый взгляд, безобидное лекарство, необходимо принимать под контролем врача, а заниматься самолечением, что стало особо популярным с развитием Интернета, по-прежнему смертельно опасная "русская рулетка".