Cмотри в оба – астрологический прогноз на апрель 2018 года

Астрологический прогноз на апрель 2018 года от звездоведа Стеллиума Аспектуса.

До 15 апреля будет еще чувствоваться влияние ретроградного Меркурия, который уже начался в марте месяце. Напоминаю, что нельзя делать с первого по 15 апреля.

Ничего нового не начинать, дорогостоящих покупок не производить. Быть внимательным при оформлении различных документов — вкрадываются досадные ошибки. Желательно дальние поездки отложить. Выходят из строя все электронные средства, а также перегорают электроприборы. Их не следует ремонтировать, потому что опять поломаются. В этот период возникают различного рода разногласия.

В февральском выпуске я уже объяснил, что такое срединные точки между затмениями. Так как и в апреле их много, то вот их краткая характеристика.

Как и в ретроградный период Меркурия, нового ничего не предпринимать. © PIXABAY / herwigclaeys0 Козерог рыбе - не товарищ: астролог о том, как найти вторую половину Важных решений не принимать. Все может свершиться с точностью до наоборот, простая случайность может сильно навредить. В эти же дни могут происходить различного рода катастрофы. 11 февраля (последняя точка между затмениями) потерпел катастрофу самолет российских авиалиний в Москве.

Период влияния срединных точек между затмениями длится семь дней. 19, 20, 21 числа негативные силы набирают мощь, а 22 действуют в полную силу. Затем 23, 24, 25 — убывают.

Второй период — 27, 28, 29 числа, когда негативное влияние растет, 30 — полное влияние и 1, 2, 3 мая убывает.

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16 апреля — Новолуние. Обостряются хронические заболевания, ничего нового не начинать. Особо остро на Новолуние будут реагировать рожденные под знаком Тельца, Скорпиона, Водолея и Льва.

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30 апреля формируется Полнолуние. Важных решений не принимать, за руль лучше не садиться. Отказаться от плановых операций. При малейшем порезе могут быть обильные кровотечения.

Неблагоприятные дни из Лунного цикла, которые еще называются сатанинскими, имеют общую характеристику: обманы, искушения, плохое настроение. Лунный день или лунные сутки могут иметь разную продолжительности, от нескольких минут, до больше солнечных суток.

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Первого апреля с утра до 20:37 будет работать 15 лунный день. Четвертого апреля с 23:39 до 6 апреля до 0:58 будет работать 19 лунный день. 15 апреля с 6:18 до 16 апреля до 4:39 будет работать самый коварный сатанинский день 29-й.

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Так как о качестве лунного дня можно судить по его символу, то что может принести нам символ пернатого крокодила? Правильно ничего хорошего. Он начнется девятого апреля в 3:36 и завершиться 10 апреля в 14:03.

Еще вопрос, а жаба, квакающая в болоте, не лучше пернатого крокодила? Конечно нет, потому в 26 лунный день желательно поменьше разговаривать, так как пустая болтовня очень сильно обесточивает. Молчим 12 апреля с 5:04 по 13 апреля до 5:29.

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А теперь запишем себе в еженедельник действия нашего астрологического светофора.

Красный свет, который будет гореть третьего и четвертого апреля, не рекомендует покупать одежду и обувь, а также обнов не надевать и не обувать. © Photo: svetlanadragan.ru Астролог озвучила новый ошеломляющий прогноз на ближайшие три года На заметку мужчинам — загорается зеленый свет для покупки автомобилей, запчастей, ремонта и продажи всех транспортных средств — 22 апреля. Женщины! Планируйте визит к косметологу, организуйте генеральную уборку, поход в сауну 25, 26 апреля. Уделите побольше внимания детям, когда на светофоре зажжется зеленый свет, а это будет 20, 21 апреля. Также в эти дни большая вероятность пищевых отравлений. Если напряженные лунные дни носят самые непривлекательные названия, такие как Шакал, Паук, то один из самых светлых дней, а это 28-й, носит название Лотос. Не планируйте на этот день ничего материального, а окружите себя красотой музыки, поэзии, природной красотой. В это день происходит алхимия души, её очищение от всего негатива, который скапливается за месяц.

Радость и счастья звезды вам желают!