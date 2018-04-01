Православные христиане отмечают сегодня вербное воскресенье

Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sutnik.Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим, один из двенадцати главных праздников православной Церкви, считается символом будущего воцарения Бога.

Цари и победители, по древнему еврейскому обычаю, в Иерусалим въезжали на конях или ослах, а народ своих правителей встречал приветствиями и пальмовыми ветвями.

Иисус, во исполнение пророчества Ветхого Завета, тоже въехал в Иерусалим торжественно на молодой ослице, а люди приветствовали Его возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю, и устилали его путь пальмовыми ветвями.

Жители Иерусалима видели в нем нового царя-спасителя и долгожданного Мессию. Молва о чудесах, совершенных Иисусом, о воскрешении Лазаря, которое случилось накануне, дошла и до Иерусалима.

Согласно общехристианскому вероучению, в своей земной жизни Иисус Христос соединяет три ипостаси: царя, первосвященника и пророка. Как пророк он неоднократно свидетельствовал, что произойдет в будущем и с Иерусалимом, и и со всем миром. Как первосвященник — совершал чудеса и исцеления, установил таинство Евхаристии (причащения), возглавил Церковь, а как царь он, в первый и единственный раз проявил себя в этот день — входа Господня в Иерусалим

В отличие от народа, иудейские первосвященники Иисусу были не рады. И Христос знал, что этот путь ведет его к Голгофе и Кресту.

Церковь праздник Входа Господня в Иерусалим ввела в IV веке. На Руси праздник появился в X веке и стал называться Вербным Воскресеньем. Ввиду того, что пальма дерево южное и растет далеко не везде, христиане заменили пальмовые ветви на ветки вербы, ивы, самшита или других деревьев, которые растут в стране празднования и расцветают в начале весны.