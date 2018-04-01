Пенсионеры Приднестровья получат российские надбавки к пенсиям

Средства в бюджет региона поступили в общей сумме на 435 млн российских рублей.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр — Ирина Ляхова. С первых чисел апреля приднестровским пенсионерам будет выплачиваться российская гуманитарная помощь. Эти средства уже поступили на счета Приднестровья, сообщили в правительственной пресс-службе.

"Средства поступили со стороны Российской Федерации в общей сумме 435 млн рублей РФ. Механизмы выплат будут, как и прежде. Планируется осуществить все необходимые выплаты за три фактически прошедших месяца", — пояснила первый заместитель главы исполнительной власти региона Татьяна Кирова.

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Данные средства начнут поступать пенсионерам с первых чисел апреля согласно графику выплат пенсий. Также кроме надбавок за январь, февраль, март будет произведена и выплата за апрель.

Первый транш российской финансовой гуманитарной помощи, предназначенный для выплат надбавок пенсионерам, поступил в регион 26 декабря 2007 года. И с 1 января 2008 года все приднестровские пенсионеры начали получать ежемесячную дополнительную помощь к пенсии.