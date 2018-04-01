Спасая девочку, жители Тирасполя чуть не погибли сами: теперь они - герои

Почти три недели назад трое мужчин героически бросились на зов о помощи девочки, провалившейся в городском пруду в Тирасполе под лед, и вот пришла награда за самоотверженное спасение.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. За проявленные смелость, отвагу и самоотверженность медалей "За спасение утопающих" удостоены Василий Нипарко, Дмитрий Ткачев и Игорь Федоренко, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Благодаря тому, что они, не задумываясь, откликнулись на призыв о спасении школьницы, оказавшейся в ледяной воде посреди озера, девочка осталась жива, хотя спасатели сами чуть не погибли.

"Этот подвиг простых наших граждан, которые, рискуя своими жизнями, понимая, что могут сами оказаться под водой, достоин уважения. Мы долго искали людей, совершивших этот мужественный поступок. Вы не выпячивались, не позиционировали себя как героев, вы скромно продолжали жить", — сказал на вручении глава МВД Приднестровья Руслан Мова.

Как писал Sputnik ранее, решив проверить на прочность лед на пруду возле епархии, три девочки одна за другой начали тонуть. Две смогли самостоятельно выбраться на берег, а вот третьей понадобилась помощь.

Первыми на спасение девочки бросились Дмитрий Ткачев и Василий Нипарко. Однако лед был слишком хрупким и мужчины сами оказались в воде. На помощь им поспешил Игорь Федоренко, но тоже оказался в воде. Тогда люди, находившиеся на берегу, встали цепью, вытягивая друг друга.

Сами участники операции по спасению тонувшей героями себя не считают. Говорят, что только общими усилиями всех неравнодушных людей это происшествие закончилось благополучно, и всем удалось выбраться из водоема живыми и невредимыми.