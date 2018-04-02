Что делать при пожаре в Молдове: как спастись от угарного газа

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В Молдове участились случаи смертей от угарного газа.
На пресс-конференции гражданские активисты представят многочисленные факты указанных случаев и предложения для решения проблемы.
Участники:
— председатель неправительственной организации Ecology Progress Association Михаил БАЛИКА;
— юрист Василий ФОТЕСКУ;
— экономический эксперт Сергей УНГУРЯНУ.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.