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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

Любимый спорт Путина в молдавской глубинке

© Sputnik/ Михаил Климентьев
Общество
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Турнир памяти Анатолия Перчуна, героически погибшего в Афганистане, ежегодно проходит в Чимишлии, на малой родине этого воина-интернационалиста.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik, Николай Костыркин. Ежегодно в Чимишлии, в местной спортивной школе весной проходит республиканский турнир по дзюдо в память об Анатолии Перчуне, первом уроженце Чимишлийского района, погибшем в Афганской войне.

Турнир по дзюдо в Чимишлии
© Photo: Михаил Мокан
Турнир по дзюдо в Чимишлии

Геройскии погиб

Анатолий Иванович Перчун родился 26 апреля 1960 года в тогда еще поселке Чимишлия. В 1977 году он окончил местную среднюю школу №1. На действительную воинскую службу Перчун был призван в ноябре 1979 года, в Республике Афганистан оказался в мае 1980 года. Служил в Кабуле.

Ветераны Афганистана на турнире по дзюдо в Чимишлии
© Photo: Михаил Мокан
Ветераны Афганистана на турнире по дзюдо в Чимишлии

В бою, поддерживая огнем из гранатомета действия мотострелкового взвода, рядовой Перчун был ранен. От полученных ран скончался в госпитале восьмого сентября 1980 года. За мужество и отвагу рядовой Анатолий Иванович Перчун награжден орденом "Красная Звезда" посмертно.

Председатель СВВА РМ Михаил Мокан выступает на открытии турнира по дзюдо в Чимишлии
© Photo: Михаил Мокан
Председатель СВВА РМ Михаил Мокан выступает на открытии турнира по дзюдо в Чимишлии

Память, воплощенная в спорте

В 1977 году местный чимишлийский комитет комсомола по инициативе тренера Чимишлийской спортивной школы по дзюдо Василия Балика организовал первое состязание по дзюдо.

Участники турнира по дзюдо в Чимишлии
© Photo: Михаил Мокан
Участники турнира по дзюдо в Чимишлии

А в 1980 году, после героической гибели в Афганистане Анатолия Перчуна, турниру присвоили его имя. Все эти годы состязания проводятся в последнее воскресенье марта. Сегодня эту спортивную традицию сохраняют усилиями местных энтузиастов и спортсменов во главе с директором чимишлийской спортивной школы Георгием Безером.

На торжественное открытие турнира в 2018 году прибыл легендарный спортсмен, десятикратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы по дзюдо Валерий Корлотяну, кстати, уроженец Чимишлийского района.

Председатель СВВА РМ Михаил Мокан и десятикратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы по дзюдо Валерий Корлотяну
© Photo: Михаил Мокан
Председатель СВВА РМ Михаил Мокан и десятикратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы по дзюдо Валерий Корлотяну

На соревнования прибыли команды учащихся школ, гимназий и лицеев из Кишинева, Хынчешт, Каушан, Ялонен, Комрата, Чадыр-Лунги, Казаклии, Леова, спортивного клуба "Динамо".

Дзюдо — вид спорта, созданный в Японии, однако популярен во многих странах мира, в том числе и в Молдове. Кстати, для тех, кто не знает, дзюдо — любимый вид спорта президента России Владимира Путина, который занимался им много лет.

Задел на будущее

"Я благодарю организаторов республиканского турнира за многолетний труд и сохранение памяти о погибшем в Афганистане Анатолии Перчуне. Прошу организаторов в дальнейшем присвоить этому турниру и имена других уроженцев Чимишлийского района, погибших в Афганистане. Думаю, что их память также необходимо увековечить подобным образом", — отметил в ходе церемонии открытия турнира председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан.

Мемориал героям Афганистана в Чимишлии
© Photo: Михаил Мокан
Мемориал героям Афганистана в Чимишлии

Он пожелал юным спортсменам добиваться результатов в борьбе на татами, вырабатывать дух, силу и волю в победе.

Мемориал "афганцев"

Ветераны Афганистана, ставшие гостями спортивного турнира, возложили цветы к плитам с портретами и именами шестерых уроженцев Чимишлийского района, погибших в Афганистане. Мемориал героям той войны был реконструирован в июле 2017 года >>>

"Этот комплекс ценен тем, что стал одним из первых монументов подобного рода в Молдове. Его соорудили в 1990 году силами самих "афганцев" и местного райкома комсомола. Некоторые фрагменты прежнего проекта были сохранены, но в основном памятник обновлен", — рассказал корреспонденту Sputnik Михаил Мокан.

Он отметил вклад председателя Союза ветеранов войны в Афганистане Чимишлийского района Сергея Александряну и его товарищей в дело реконструкции этого монумента и придания ему современного облика.

Гости турнира по дзюдо у мемориала героев Афганистана в Чимишлии
© Photo: Михаил Мокан
Гости турнира по дзюдо у мемориала героев Афганистана в Чимишлии

Данные обновляются постоянно

Здесь, конечно же, можно было бы завершить рассказ об этом событии, одном из многих, посвященных сохранению в Молдове памяти о героях Афганистана. Однако позволю себе напомнить еще об одном трагически погибшем "за рекой" нашем земляке, имя которого остается на устах многих, в том числе и детей, не только в Молдове, но и в России.

Герой Афганистана Иван Пушкашу
© Photo: Александр Постолаки
Герой Афганистана Иван Пушкашу

Четыре года назад, на 25-летие вывода советских войск из Афганистана в российском поселке Амдерма Ненецкого автономного округа была установлена памятная доска в честь героя-интернационалиста Ивана (Иона) Харлампиевича Пушкашу, уроженца Молдовы, погибшего в Афганистане. Дело в том, что Пушкашу учился в этом населенном пункте.

Учащиеся школы поселка Амдерма у импровизированного мемориала Ивану Пушкашу
© Photo: Александр Постолаки
Учащиеся школы поселка Амдерма у импровизированного мемориала Ивану Пушкашу

О Пушкашу мы вспомнили здесь не случайно. Дело в том, что совсем недавно данные о его жизни и службе были уточнены и исправлены, поэтому отличаются от тех, что приведены в изданной 20 лет назад Книге памяти уроженцев Молдовы, погибших в Афганистане.

Учащиеся школы поселка Амдерма у импровизированного мемориала Ивану Пушкашу
© Photo: Александр Постолаки
Учащиеся школы поселка Амдерма у импровизированного мемориала Ивану Пушкашу

Информацию по уроженцам Молдовы, воевавшим в Афганистане, постоянно обновляет кишиневец Александр Постолаки, который вместе с республиканским руководством Союза ветеранов войны в Афганистане и корреспондентами Sputnik вошел в группу, готовящую к выходу обновленную, дополненную версию Книги памяти >>>

Вот данные, которые приводит Постолаки после беседы с братом Ивана Пушкашу — Михаилом: Иван Пушкашу родился 31 марта 1969 года в селе Макарешты Унгенского района МССР. Позже семья Ивана переехала в Архангельскую область, в поселок Амдерма на берегу Карского моря, где Иван с трех лет рос и учился. На действительную службу он был призван в мае 1987 года Ненецким военкоматом Архангельской области. В Республике Афганистан — с октября 1987 года, служил командиром отделения, принимал участие в боевых операциях в провинциях Герат, Гильменд, Кандагар. В боевой обстановке Иван Пушкашу действовал бесстрашно и самоотверженно. 28 октября 1988 года колонна, в составе отряда обеспечения движения которой он находился, была обстреляна реактивными снарядами. Младший сержант Пушкашу получил смертельное ранение в голову. За мужество и отвагу он награжден орденом Красной Звезды посмертно, похоронен на Родине >>>

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Теги:
афганцы, спорт, дзюдо, турнир, война в Афганистане, Союз ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова, Анатолий Перчун, Иван Пушкашу, Александр Постолаки, Михаил Мокан, Амдерма, Афганистан, Чимишлия, Молдова, Россия, Спорт
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