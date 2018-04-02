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According to the Press TV, the announcement was made as many foreign business delegations seeking investment opportunities had visited Iran in recent months.

Фальшивые деньги: как в Молдове пытались поддельную валюту сбыть

© Sputnik/
Общество
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Любопытный факт обнародовали полицейские: липовые деньги оказались высокого качества с имитацией водяного знака и других признаков защиты.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Молдавская полиция пресекла деятельность двух преступных группировок, которые занимались подделкой и введением в обращение иностранной валюты в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

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Согласно оперативной информации, члены преступных группировок подделывали американские доллары и евро на территории ЕС и планировали ввезти в страну 70 тысяч долларов и 215 тысяч евро.

"Преступная деятельность группировок была выявлена в 2017 году. Поддельные деньги ввозились из Европейского союза. Их должны были реализовать в эквиваленте 30-35% от номинальной стоимости банкнот", — добавили в МВД.

По данным правоохранительных органов, в результате операции задержаны шесть человек в возрасте от 20 до 50 лет. Речь идет как о жителях Кишинева, так и других районов страны. Из них четверо находятся под предварительным арестом. Как сообщили в полиции, лидер преступной группировки уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбойное нападение и контрабанду. В ходе обысков обнаружены и изъяты поддельные восемь тысяч долларов и пять тысяч евро, а также оружие, спецтехника для получения информации тайным путем.

"Фальшивые банкноты были высокого качества с имитацией водяного знака и других признаков защиты", — сообщили в полиции.

По данным фактам возбуждено уголовное дело на основе ст.236 п.2 Уголовного кодекса Молдовы "Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг". Виновным грозит до 15 лет тюрьмы.

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Теги:
фальшивые деньги, подделка, доллар, евро, валюта, Молдова, Кишинев, Общество
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