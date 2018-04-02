Как будет ездить общественный транспорт Кишинева в поминальные дни

Откуда отправляется бесплатный транспорт к кладбищу Святого Лазаря в поминальные дни, как припарковать автомобиль и не застрять в пробке: что рассказали в мэрии Кишинева?

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Исполняющий обязанности главы управления транспорта и путей сообщения Кишинева Виталие Бутучел рассказал о том, как будет ездить общественный транспорт в пасхальные праздники и на Радуницу.

"Как и в прошлые годы муниципалитет выделяет жителям Кишинева в зоне Цирка транспорт, на котором можно бесплатно добраться до кладбища Святого Лазаря. Этот процесс хорошо организован", — отметил чиновник на заседании муниципальных служб в понедельник.

По его словам, рассматривалась возможность планирования маршрутов из разных секторов Кишинева, но от этого пришлось отказаться.

© Sputnik/ Константин Чалабов Сколько будет стоить баранина на пасхальные праздники

"Это сложнее сделать, так как в районе улиц Соколень и Дойна находится полиция, которая и позволяет проехать автобусам. Движение там затруднено. Поэтому мы призываем жителей столицы подходить к остановке напротив Цирка", — сказал Бутучел, добавив, что вернуться в город можно также абсолютно бесплатно.

Чиновник подчеркнул, что на эти цели выделено 40 единиц транспорта и еще 10 в качестве резерва на тот случай, если будет большой поток людей.

"Работа остального общественного транспорта в пасхальные праздники пройдет в нормальном режиме, как и в другие дни", — заключил он.

Светлая неделя: что можно, а чего нельзя после Пасхи>>>

Проверено на себе. В первый день Радуницы, который выпадает на субботу, на кладбище почтить память умерших едет меньше людей, чем в остальные дни. Если Вы не хотите стоять в пробке и искать место, чтобы припарковать авто (на территорию кладбища на машине проехать нельзя и тем более невозможно ее припарковать), следует спланировать поездку заранее и приехать либо ранним утром (до 08.00), либо вечером (после 16.00). Стоянки автомобилей разрешены на близлежащих улицах, список которых мэрия опубликует позже.