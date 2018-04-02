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Экс-мэр Кишинева Дорин Киртокэ. Архивное фото

Инсталляций к Пасхе не будет: в мэрии Кишинева отказались от яиц Киртоакэ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (41)
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Администрация молдавской столицы решила отказаться от дорогих пасхальных инсталляций, которые в предыдущие годы устанавливались бывшим мэром Дорином Киртоакэ в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду сообщила, что в этом году администрация не собирается устанавливать пасхальные декорации в столице. Предложенные варианты, как отметила чиновница, оказались слишком дорогими. В предыдущие годы у Кафедрального собора администрация во главе с прежним мэром Дорином Киртоакэ устанавливала инсталляции в виде пасхальных яиц, кроликов, ангелов и других элементов праздничного антуража.

Пасха, Paste, Арка
© Sputnik / Nicu Goncear
Инсталляции к Пасхе

"Мы намерены организовать ярмарку в зоне Кафедрального собора. А эти украшения, которые использовались в прошлые годы, мы не будем закупать, так как цены слишком высокие. Предложенные инсталляции стоят 70-100 тысяч леев за неделю. Мне показалось, что это чересчур дорого. Поэтому мы решили отказаться от них", — сказала Раду.

При этом чиновница отметила, что у столичной администрации не было времени на подготовку специальных декораций.

"Надеюсь, что мы продолжим практику, начатую студентами Технического университета, которые помогут сделать город красивее", — добавила и.о. мэра.

Она отметила, что город все же украсит праздничное освещение. При этом Раду еще раз подчеркнула, что до наступления пасхальных праздников следует продолжить уборку в столице.

Предыдущий мэр Кишинева Дорин Киртоакэ подал в отставку в феврале этого года из-за открытого на него уголовного дела, связанного с платными парковками в столице. Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост примара Кишинева 10 лет подряд. Его мандат должен был закончиться в 2019 году.

Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (41)

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Теги:
инсталляции, декорации, украшение, праздник, Пасха, Силвия Раду, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев
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