Инсталляций к Пасхе не будет: в мэрии Кишинева отказались от яиц Киртоакэ

Администрация молдавской столицы решила отказаться от дорогих пасхальных инсталляций, которые в предыдущие годы устанавливались бывшим мэром Дорином Киртоакэ в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Силвия Раду сообщила, что в этом году администрация не собирается устанавливать пасхальные декорации в столице. Предложенные варианты, как отметила чиновница, оказались слишком дорогими. В предыдущие годы у Кафедрального собора администрация во главе с прежним мэром Дорином Киртоакэ устанавливала инсталляции в виде пасхальных яиц, кроликов, ангелов и других элементов праздничного антуража.

© Sputnik / Nicu Goncear Инсталляции к Пасхе

"Мы намерены организовать ярмарку в зоне Кафедрального собора. А эти украшения, которые использовались в прошлые годы, мы не будем закупать, так как цены слишком высокие. Предложенные инсталляции стоят 70-100 тысяч леев за неделю. Мне показалось, что это чересчур дорого. Поэтому мы решили отказаться от них", — сказала Раду.

При этом чиновница отметила, что у столичной администрации не было времени на подготовку специальных декораций.

"Надеюсь, что мы продолжим практику, начатую студентами Технического университета, которые помогут сделать город красивее", — добавила и.о. мэра.

Она отметила, что город все же украсит праздничное освещение. При этом Раду еще раз подчеркнула, что до наступления пасхальных праздников следует продолжить уборку в столице.

Предыдущий мэр Кишинева Дорин Киртоакэ подал в отставку в феврале этого года из-за открытого на него уголовного дела, связанного с платными парковками в столице. Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимал пост примара Кишинева 10 лет подряд. Его мандат должен был закончиться в 2019 году.