Топ-10 самых больших страхов жителей Молдовы

Что заставляет рыдать жителей Молдовы - от проблем в сфере здравоохранения до высоких цен на продовольствие.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Высокие цены на продовольственные товары и коммунальные услуги, нищета и коррупция — основные проблемы, которые беспокоят жителей Молдовы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Молдовы.

По данным исследования, большинство населения полагает, что страна развивается в неправильном направлении. Речь идет примерно о 70% респондентов. В обратном уверены чуть более 17% опрошенных. Не знают, что ответить на вопрос или вовсе отказались отвечать порядка 15%.

Согласно данным исследования, более трети респондентов считают, что основная проблема, с которой сталкиваются жители республики, — это высокие цены на продукты питания и коммунальные услуги. В топ-5 самых серьезных проблем вошли низкий уровень жизни, коррупция, безработица и политическая ситуация в стране. Также жителей республики беспокоит будущее детей и неуверенность в завтрашнем дне, миграция населения, в особенности молодежи, криминогенная обстановка в республике, вопросы, связанные с нейтралитетом страны, экология, а именно ситуация с Днестром, а также проблемы в сфере здравоохранения.

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Социологическое исследование проводилось с 15 по 28 марта. В нем приняли участие 1197 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.