И.о. мэра Кишинева подписала важное решение: что ждет жителей столицы

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Исполняющая обязанности мэра (примара) Кишинева Силвия Раду объявила об окончании отопительного сезона в столичном муниципии.

"Согласно распоряжению исполняющего обязанности мэра, управляющие жилфондом могут попросить поставщика прекратить подачу отопления после консультаций с жильцами домов. Медицинские, социальные и образовательные учреждения будут отключены от отопления только после консультаций с профильными управлениями. Всех потребителей обеспечат горячей водой", — отметили в пресс-службе мэрии.

Отопительный сезон стартовал в столице 9 октября 2017 года, и стал одним из самых длинных. А самый короткий зарегистрировали в 2014-м — 123 дня. За 11 лет, в течение которых ведется учет, лишь пять раз отключение тепла происходило после 20 марта.