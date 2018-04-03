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День донора крови

Сдать кровь в Молдове: что входит в продовольственный пакет донора

© Sputnik/ Максим Богодвид
Общество
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Как отмечают в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, число доноров в Молдове в последние годы постепенно растет: что входит в продовольственный пакет, который получают за сдачу крови?

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik, Дарья Чернега. В трех крупнейших городах Молдовы — Кишиневе, Бельцах и Кагуле во вторник проходит акция по сбору донорской крови. 

День донора крови
© Sputnik/ Максим Богодвид
Доноры крови в Молдове - забытые спасители жизней

Главными донорами выступают служащие Национальной армии и сотрудники министерства обороны Молдовы. Параллельно с этим Минздрав призывает всех желающих принять участие в акции под названием "Путь к жизни" (O cale spre viață).

В Бельцах и Кагуле забор крови организован в Национальных центрах переливания крови. В Кишиневе пункты сдачи крови открыты в трех местах: в военной Академии "Александру чел Бун", на территории охранного батальона по улице Петрарилор и на территории второй мотопехотной бригады по улице Василе Лупу.

Как отмечают в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, число доноров в Молдове в последние годы постепенно растет. Так из 80 тысяч доноров, зарегистрированных в 2017 году, 86% составили добровольцы.

Хватает ли Молдове донорской крови>>>

Ранее изменился состав продовольственного пакета, который выдают после сдачи крови. В обновленный пакет вошли четыре продукта без пищевых добавок — литровая упаковка сока без сахара, продукты, богатые протеином (либо мясная тушенка, либо банка рыбной консервы), консервированные овощи и сласти — шоколад, халва или сухофрукты. Калорийность такого пакета насчитывает 1500 кКал.

Продуктовый набор для доноров
© Sputnik / Miroslav Rotari
Продуктовый набор для доноров

Для сравнения — в Российской Федерации набор донора должен состоять из продуктов, насчитывающих в общей сложности 2500 калорий. В отличие от молдавского набора, в него включены еще и сыр, печенье, орехи, минеральная вода, иногда и гречневая крупа. В США, согласно решению Конгресса, принятого еще в 70-е годы прошлого столетия, сдача крови осуществляется на безвозмездной основе. В Германии донор в обмен на свою кровь может бесплатно попить кофе и съесть пару бутербродов. Чуть лучше обстоят дела во Франции. Там донорам предлагают плотный обед и напитки: чай, кофе или сок.

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Теги:
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