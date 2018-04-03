Что ждет важные документы Госархива - власти Молдовы готовят изменения

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Государственная архивная служба Молдовы сменит название. Правительство предлагает переименовать ее в Национальное архивное агентство.

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Вместе с таким преобразованием изменятся и функции Госархива. В настоящее время в его обязанности входит разработка политик в данной области. Кабмин предлагает передать их Минюсту страны и оставить за Госархивом только обязанности по выполнению программ, разработанных министерством.

Более того, будущее Национальное архивное агентство перейдет в подчинение Минюста. Ведомство должно назначить директора и определиться с кадровым составом архивного агентства. Как поясняют в правительстве, реорганизация службы — это еще один этап масштабной реформы публичного управления, проводимой в Молдове. Кроме прочего, она предусматривает реструктуризацию организаций, подведомственных правительству.

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В июне 2017 года в рамках этой же реформы принято решение о реформировании кабинета министров. В частности, из молдавских министерств исчезла такая должность, как заместитель министра. Количество министерств впоследствии было сокращено с 16 до 9.