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Отопление

"Термоэлектрика" ответила на важный для кишинёвцев вопрос

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Четыре факта, которые должен знать каждый потребитель теплоэнергии в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Глава АО "Термоэлектрика" Тудор Ени раскрыл причину того, почему в Кишиневе здания до сих пор не отключены от подачи отопления — ведь на улице весна не только календарная, но и климатическая.

"По регламенту, отключение происходит, как говорится, одним поворотом рычага только когда температура воздуха на улице в период с 17.00 до 6.00 следующего утра не ниже 10 градусов тепла. Последние три дня столбик термометра опускался ниже этой отметки", — отметил Ени.

В то же время он привел ряд данных, которые будут полезны каждому потребителю тепла:

Серджиу УНГУРЯНУ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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1. Круглый год в любое время суток каждый потребитель в Кишиневе может связаться с территориальным подразделением "Термоэлектрики" и попросить подключить его к отоплению.

2. Все это можно сделать в онлайн-режиме, заполнив форму на сайте "Термоэлектрики". Можно также и позвонить по телефонам, указанным на том же интернет-ресурсе. Не нужно никуда относить заявления и простаивать с ними битый час в очереди.

3. Каждый жилой дом оснащен системой отопления последнего поколения. Там, по решению всех жильцов, можно также одним поворотом рычага подключиться или отключиться от тепла.

4. Чисто теоретически, если у кого-то есть необходимость подключиться к системе отопления в летний период, он может это сделать.

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Теги:
тепло, отопление, "Термоэлектрика", Тудор Ени, Кишинев, Общество
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