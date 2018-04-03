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Мэрия Кишинева

Выборы мэра Кишинева: кто может занять пост столичного градоначальника

© Sputnik/ Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове (100)
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Кишинев готовится к выборам в столичную администрацию: политические партии решают, кого выдвинуть в качестве кандидатов в мэры.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Уже совсем скоро у Кишинева появится новый руководитель. На 20 мая этого года в столице намечены выборы мэра (примара).

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На проведение первого и второго тура выборов предусмотрена сумма в 13,65 миллиона леев. Мэр, которого изберут жители Кишинева, будет выполнять свои обязанности до всеобщих местных выборов, которые намечены на лето 2019 года.

Горячие внеплановые выборы в мэрию Кишинева

Поводом до проведения внеплановых выборов в Кишиневе послужила отставка с поста мэра столицы Дорина Киртоакэ. Этому предшествовало открытие на него уголовного дела о платных парковках и отстранение с должности на время следствия. Киртоакэ, который является первым вице-председателем Либеральной партии Молдовы, руководил Кишиневом на протяжении трех сроков — 10 лет подряд. Его мандат должен был завершиться в будущем году.

Исполнять обязанности столичного градоначальника после отстранения Киртоакэ с поста мэра Кишинева продолжает Силвия Раду.

Руссу Алина
© Sputnik / Miroslav Rotari
Руссу: выборы состоятся, если проголосует не менее четверти кишиневцев

Пока о своем желании участвовать в выборах выразили лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андрей Нэстасе, вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну, глава фракции Партии социалистов Ион Чебан, вице-мэр Оргеева Регина Апостолова (кандидат от "Партии Шор"), председатель партии "Демократия — дома" Василий Костюк и экономический аналитик Серджиу Тофилат.

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Ранее глава Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк призвал проевропейские силы объединиться и выдвинуть единого кандидата. Однако лидер партии "Действие и солидарность" (ПСД) Майя Санду объявила о поддержке на выборах кандидатуры Нэстасе.

Единый кандидат от проевропейских сил?

Представитель Демпартии Молдовы Виталие Гамурарь на еженедельном брифинге во вторник озвучил позицию политфомирования по поводу решения Санду.

"Хочу отметить, что речь идет не об едином кандидате от проевропейских партий, а о претенденте от двух партий. В этом контексте мы выражаем некоторую долю сожаления, так как соцопросы показывают, что у Майи Санду гораздо больше шансов выиграть в этой электоральной кампании", — сказал Гамурарь.

Он отметил, что в Демпартии ожидали от Санду инициативы, так как именно они и предложили начать переговоры по единому кандидату от проевропейских партий.

"К сожалению, как платформа DA, так и ПСД выдвинули своего кандидата или высказали свою позицию без консультаций с остальными проевропейскими партиями. Увы, повторяется ситуация, которая была в президентской кампании", — добавил представитель демократов.

По его словам, Демпартия открыта к переговорам по единому кандидату от проевропейских партий.

Раду Бушилэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Бушилэ: у социалистов есть шансы выиграть выборы генпримара Кишинева

Что говорят опросы?

Социологический опрос, проведенный Ассоциацией социологов и демографов Молдовы, показал, что если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в мэрию Кишинева, то представитель ПСРМ Ион Чебан заручился бы поддержкой 20,5% опрошенных.

На втором месте расположилась и.о. мэра Кишинева Силвия Раду. Если бы она выдвинула свою кандидатуру, то за нее проголосовали бы 18,4% респондентов. В тройку лидеров в случае выдвижения своей кандидатуры вошла бы Майя Санду — с 10,2%. В пятерке — Андрей Нэстасе с 6,9% и Дорин Киртоакэ с 3,2%. При этом 7,2% респондентов заявили, что не намерены голосовать на выборах, а 24,6% опрошенных не смогли определиться с ответом. В опросе приняли участие 671 житель Кишинева.

Тема:
Местные выборы в Молдове (100)

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Теги:
выборы мэра 2018, выборы мэра Кишинева, мэр, кандидаты, Виталий Гамурарь, Андрей Нэстасе, Майя Санду, Ион Чебан, Молдова, Кишинев, Политика
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