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Пасха в Молдове: Таможенная служба меняет режим работы

© Photo: Таможенная служба Молдовы
Общество
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Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (43)
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Сразу четыре новшества в период пасхальных праздников подготовила Таможенная служба для желающих пересечь границу в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В связи с перспективой роста числа желающих пересечь границу в период пасхальных праздников Таможенная служба решила ввести ряд временных, но необходимых мер.

Экс-мэр Кишинева Дорин Киртокэ. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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1. На каждом таможенном посту будут действовать группы оперативного реагирования.

2. Круглые сутки будут работать сотрудники ведомства по борьбе с мошенничеством, чтобы перехватить на себя ряд обязанностей таможенников.

3. На КПП "Тудора", "Джурджулешть", "Скулень" и "Паланка", тех, что пользуются наибольшей популярностью у граждан, будет введена система двух коридоров. Те, у кого нет при себе предметов, подлежащих декларированию, смогут переходить границу через зеленый коридор. Остальных ждет красный коридор.

4. Те же меры были предложены таможенникам Украины и Румынии на совместных участках границы.

Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (43)

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Теги:
граница, пасха, Таможенная служба Молдовы, Молдова, Общество
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