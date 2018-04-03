Пасха в Молдове: Таможенная служба меняет режим работы

Сразу четыре новшества в период пасхальных праздников подготовила Таможенная служба для желающих пересечь границу в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В связи с перспективой роста числа желающих пересечь границу в период пасхальных праздников Таможенная служба решила ввести ряд временных, но необходимых мер.

© Sputnik / Miroslav Rotari Инсталляций к Пасхе не будет: в мэрии Кишинева отказались от яиц Киртоакэ

1. На каждом таможенном посту будут действовать группы оперативного реагирования.

2. Круглые сутки будут работать сотрудники ведомства по борьбе с мошенничеством, чтобы перехватить на себя ряд обязанностей таможенников.

3. На КПП "Тудора", "Джурджулешть", "Скулень" и "Паланка", тех, что пользуются наибольшей популярностью у граждан, будет введена система двух коридоров. Те, у кого нет при себе предметов, подлежащих декларированию, смогут переходить границу через зеленый коридор. Остальных ждет красный коридор.

4. Те же меры были предложены таможенникам Украины и Румынии на совместных участках границы.