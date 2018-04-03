Медполис или тюрьма - что выбирают молдаване

В Молдове можно получить штраф, если у человека нет медицинской страховки, а если он не заплатит, то он даже рискует угодить в тюрьму.

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Пора скидок истекла: с 3 апреля за полис обязательного медицинского страхования придется уплатить полную сумму — четыре тысячи 56 леев. До этого дня документ можно было приобрести на 50 или даже 70 процентов дешевле.

Кроме того, с сегодняшнего дня тот, кто не приобрел полис, рискует заплатить штраф, а статус застрахованного лица он получит лишь спустя семь дней после оплаты.

По действующему законодательству, если человек отказывается оплатить штраф, то он рискует попасть под санкции и даже угодить в тюрьму. Подобный случай был зафиксирован в 2014 году, когда пожилой мужчина из Штефан-Водэ получил срок, так как у него просто не было денег, чтобы оплатить полис.

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Согласно Кодексу о правонарушениях страны, за намеренное несоблюдение установленного для покупки полиса срока (более чем на два месяца) предусмотрен штраф в размере от полутора до трех тысяч леев. Это касается физических лиц. Для должностных лиц штраф составит от трех до шести тысяч леев, а для юридических — от шести до девяти тысяч леев.