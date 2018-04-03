Дожить до утра и не отравиться

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik, Юлия Липовая. Печальная статистика взволновала общественность Молдовы — смертельных случаев от отравления углекислым и угарным газом в последнее время стало больше, чем раньше, заявил во вторник гражданский активист и экономический эксперт Сергей Унгуряну на пресс-конференции в Sputnik Молдова.

"Только в первые три месяца в 2018 году был зарегистрирован 31 случай отравления угарным газом, из них 14 — с летальным исходом. В 2017 году летальными жертвами такого рода отравлений стало более 40 человек. Думаю, не стоит дожидаться итогов текущего года, а следует начать бить тревогу уже сейчас", — сообщил Унгуряну.

По его словам, опасность исходит не только от печей, но и от газовых котлов.

"Можно отравиться токсичными газами и при приготовлении вина, если не соблюдать правила безопасности. Бочки с напитком лежат в погребах, куда люди спускаются, и после получают сильнейшее отравление вплоть до летального исхода", — отметил Унгуряну.

Он добавил, что сейчас в Молдове проходит кампания "Один защищенный дом, одна спасенная жизнь", в ходе которой в домах людей устанавливают датчики дыма. Но, по мнению Унгуряну, этого оборудования недостаточно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Михаил БАЛИКА, Сергей УНГУРЯНУ и Василий ФОТЕСКУ

"Детекторы дыма, о которых идет речь, не распознают СО2 — он тяжелее воздуха и оседает на полу. Сигнализация не сработает пока дым не подберется к потолку, где установлено это оборудование. До тех пор датчики дыма бесполезны. Поэтому, к сожалению, медики будут иметь дело с теми случаями, когда никого не удастся спасти", — считает Унгуряну.

Юрист Василе Фотеску добавил, что власти регулярно проводят проверки пожарной безопасности, но не всегда выдают гражданам необходимые предписания.

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"Проходят многочисленные проверки функциональности печей и других приспособлений для обогрева. Но виновным в нарушениях нередко не выписывают штраф. Более того, профильные сотрудники не удосуживаются узнать, были ли исправлены недочеты", — подчеркнул Фотеску.

Он полагает, что профильным органам следовало бы ввести новые нормы и штрафы за использование дефектных печей и других неисправных систем отопления.

"Очень плохо, когда люди умирают от неизлечимых болезней или в результате ДТП. Эти трагедии подчас сложно предотвратить. Но еще хуже, когда гибнут в тех ситуациях, которых могло и не быть", — заявил председатель неправительственной организации Ecology Progress Association Михаил Балика.

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Гражданские активисты, ставшие гостями пресс-центра Sputnik Молдова, сообщили о том, что направили правительству письмо, где призывают обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предлагают несколько решений. Среди них:

— кампания по информированию граждан;

— обеспечение домов и квартир специальными детекторами углекислого газа;

— введение более дешевого, но не менее эффективного оборудования.