Проклятый дом в Тирасполе: пожарные два раза тушили огонь

На фоне массовых проверок досуговых заведений в Приднестровье, которые начались после трагедии в Кемерово, в Тирасполе уже второй раз пытаются справиться с возгоранием в одном и том же доме.

ТИРАСПОЛЬ, 3 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Уже второй раз к одному и тому же дому вызывают в Тирасполе пожарный расчет. В обоих случаях специалисты справились с огнем, сумев уберечь от возгорания соседний дом, рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

"В первый вызов в заброшенном частном доме по переулку Энгельса полыхала крыша. На месте происшествия работали два дежурных расчета, которым в течение 15 минут удалось пламя локализовать", — отметили в пресс-службе.

Разборка обгоревшей деревянной конструкции заняла около двух часов. Огнем была повреждена кровля и заставленные мусором комнаты площадью 70 кв. м. При этом пожарные уберегли от огня соседний жилой дом, примыкающий к очагу возгорания.

© Sputnik / Miroslav Rotari Экспертиза после Кемерово: готовы ли торговые центры в Кишиневе к ЧП?

Спустя двое суток ЧП по этому адресу повторилось. Теперь инспекторы выясняют причину возникновения возгорания. По одной из версий, пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем неизвестными лицами. По словам соседей, незапертый дом пустует около 10 лет. Регулярно в нем собираются подозрительные люди.

Злополучный дом горит уже дважды, не давая пожарникам забыть о своей работе и побуждая быть на чеку. А по Приднестровью с инспекцией объектов с массовым пребыванием людей на предмет пожарной безопасности обходит комиссия, результат работы которой может упростить их нелегкое дело. Проверки начались после произошедшей в Кемерово страшной трагедии, когда пожар в торговом центре "Зимняя вишня" унес жизни 64 человек.

Приднестровскими инспекторами уже обследовано 52 культурно-досуговых и торгово-развлекательных центра и выявлено 356 нарушений. В связи с этим приостановлена деятельность 16 объектов и возбуждено 31 административное дело.

Проверки продолжатся. Впереди — тщательное обследование объектов министерства просвещения.