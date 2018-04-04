Записки отчаянной домохозяйки: где в Кишиневе закупиться к Пасхе

Sputnik публикует подробный путеводитель по рынкам столицы, где по приемлемым ценам можно купить все необходимые продукты к праздничному столу.

Каждый год к Пасхальным праздникам я начинаю ломать голову и думать, что и где прикупить к праздничному столу. Ведь речь идет не только о том, что бы эдакого, вкусного приготовить и удивить родных и близких, но и где в столице приобрести свежие продукты по доступным ценам.

Овощи и зелень будут дороже, чем в прошлом году

В этом году Пасху отмечают на неделю раньше, чем в прошлом.

Sputnik / Dinara Nikiforova Пасха с детьми: познавательные эксперименты с куриными яйцами

В 2017-ом праздник выпал на 16 апреля, а сейчас – на 8 апреля. Это, безусловно, повлияет и на цены: зелень и овощи, выращиваемые в парниках, из-за сокращённых световых периодов в этом году будут дороже, чем в прошлом.

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Как правило, в день Пасхи православные накрывают стол, полный разных вкусностей. И это наша, молдавская традиция: стол должен быть разнообразным и богатым. Обязательными являются на праздничном столе крашеные яйца, пасха, куличи и различные мясные блюда, в том числе и из баранины.

Барашек магазинный – ближе к Пасхе стоимость растет

Те, кто хочет подать к столу баранину, заказывают ее заранее у производителей с ферм или покупают в магазине.

В этом году килограмм баранины у производителей или на рынке можно будет купить за цену от 75 до 100 леев. В магазине она скорее всего обойдется дороже.

© Sputnik/ Константин Чалабов Сколько будет стоить баранина на пасхальные праздники

Представители животноводческих ферм отметили, что уже получили множество заказов на баранину. Товар нужно подготовить уже к 8 апреля. Так как Пасха в этом году выпадает раньше — эти животные не успеют вырасти и будут весить до десяти килограммов.

Что почем на рынках Кишинева

Центральный рынок:

Брынза – 90 леев,

Яйца домашние — 25-30 леев (в фирменных магазинчиках — по 18 леев),

Мясо:

Говядина вырезка — 65-85-90 леев,

Свинина на холодец – 55 леев

Рынок на Докучаева:

Брынза — от 75 до 90 леев,

Яйца в павильоне — 10-25 леев,

Мясо:

© Sputnik / Miroslav Rotari Пасха моего детства

Говядина вырезка — 70-98 леев,

Свинина на холодец — до 29 до 89 леев,

Ягненок — до 85 леев,

Кролик — до 125 леев,

Зелень (укроп, петрушка) — по 5 леев,

Пучок редиски — 20 леев.

Рынок на Чеканах

Брынза – 85 леев,

Яйца – 20 леев

Мясо:

Говядина вырезка — 85 леев,

Свинина на холодец – 60 леев

Рынок на Дачии у магазина "Тысяча мелочей"

Брынза – от 75 леев,

Яйца домашние – 25 леев,

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Мясо:

Говядина вырезка — 90 леев,

Свинина – 70 леев

Курица – 70 леев.

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