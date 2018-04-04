Рост зарплат по-молдавски: учитель получает меньше "зеленого" клерка

Молдавский депутат рассказал о среднем классе в республике, несправедливом различии в размере зарплат, а также о том, каковы доходы большей части трудящихся.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Низкие зарплаты — одна из самых острых проблем, которая беспокоит жителей Молдовы. Тут даже к гадалке ходить не надо, так как наша республика находится в топе стран с самой низкой оплатой труда в регионе.

Занимательная арифметика

Недовольства населения подтверждают и многочисленные соцопросы. Депутат молдавского парламента Владимир Головатюк рассказал о колоссальном разрыве между зарплатами некоторых категорий населения страны.

Как отметил Головатюк, за последние пару лет число людей, получающих высокую зарплату (более 10 тысяч леев в месяц), выросло вдвое.

"При этом количество людей с заработной платой ниже средней также выросло. Причем последние составляют порядка 70% всех людей, получающих зарплату", — сказал депутат.

По его словам, при этом чиновники хвалятся, что средняя зарплата составила в четвертом квартале прошлого года 6,1 тысячи леев (370 долларов по текущему курсу Нацбанка).

"Но у кого такая заработная плата? Ведь 70% людей получают зарплату ниже этой величины. А в сельском хозяйстве и в сфере образования ниже на 25-30%. У нас суммарная зарплата 8% населения с одного полюса равна зарплате 60% населения с низшей части пирамиды. Такая вот поляризация", — добавил Головатюк.

Средний класс в Молдове сокращается

Парламентарий подчеркнул, что оплата труда является одним из наиболее эффективных инструментов создания и расширения, так называемого, среднего класса.

© Sputnik / Miroslav Rotari Опубликован рейтинг самых высоких зарплат в Молдове

"Понимаю, что величина дохода не единственный критерий среднего класса, но один из важнейших. Так вот, средний класс в Молдове сокращается. Политика в области оплаты труда вместо того, чтобы консолидировать занятое население ведет к его расслоению и поляризации. Как в условиях "дикого" капитализма — бедные беднеют, богатые богатеют", — сказал Головатюк.

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По его словам, вместе с тем, средний класс в любом обществе является оплотом демократии.

Кто в выигрыше?

Головатюк считает, что политика государства в области заработной платы должна быть направлена на устранение необоснованных и чрезмерных различий в уровне оплаты труда у различных категорий работников.

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"Естественно, за труд примерно равной интенсивности, примерно равной квалификации и т.п. Но, когда учитель или врач с тридцатилетним стажем получает в два-три раза меньше чем сотрудник банка с трехлетним стажем, это неправильно. Неправильно с точки зрения государственных интересов, не говоря уже о вопросах морали и нравственности", — заключил депутат.